Иностранные войска будут развернуты: Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию

Руслан Иваненко
6 января 2026, 21:00обновлено 6 января, 22:10
Лидеры Украины и Европы согласовывают механизмы мониторинга режима прекращения огня и поддержку ВСУ.

Иностранные войска будут развернуты: Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию
Зеленский подтверждает готовность документов по гарантиям безопасности Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

Вкратце:

  • Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о многонациональных силах в Украине
  • Декларация была объявлена после встречи "коалиции желающих" со СМИ
  • Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы к подписанию

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны. Об этом стало известно во время общения лидеров со СМИ по итогам встречи "коалиции желающих".

Механизмы мониторинга и численность армии Украины

Макрон отметил, что "на саммите были согласованы механизмы мониторинга режима прекращения огня в Украине", которые будут обеспечивать США.

Президент Франции добавил, что первой линией сдерживания российской агрессии останутся Вооруженные силы Украины.

"Численность украинской армии после прекращения огня составит 800 тысяч человек, а западные партнеры обязались обеспечить ее поддержку", - сообщил Макрон.

Развертывание иностранных сил

Он также рассказал, что иностранные силы стран "коалиции желающих" будут развернуты на земле, в воздухе и на море для обеспечения соблюдения прекращения огня.

Со своей стороны, Зеленский отметил, что "документы по гарантиям безопасности для Украины готовы" и заверил, что они будут подписаны в ближайшее время.

Видео подписания декларации

Подписание декларации
Подписание декларации / Фото: Скриншот

Будут ли работать гарантии безопасности для Украины - мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил сомнение относительно реальной эффективности гарантий безопасности для Украины в формате пятой статьи Устава НАТО или Будапештского меморандума. По его словам, предложенные положения "не будут работать и являются скорее элементом политической игры, от которого не стоит ожидать серьезных результатов".

Коваленко подчеркивает, что союзнические войска не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

"К тому же возникает вопрос - для кого эти гарантии безопасности? Для жителей Ужгорода и Черновцов, Ивано-Франковска и Львова? А как же гарантии для жителей Токмака, Мелитополя и т.д. Нет. То есть это вопрос временно оккупированных и свободных территорий Украины. Европейцам и американцам этого не понять. Мы никогда не увидим европейских военнослужащих, которые будут защищать наши позиции", - отмечает эксперт.

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, в случае введения режима прекращения огня численность миротворческих сил в Украине может составлять от 15 до 20 тысяч военнослужащих, указывает "Радио Свобода".

Кроме того, 6 января в Париже началась встреча в формате "Коалиции желающих". Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский также планирует встречу генеральным секретарем НАТО и с представителями американской переговорной команды. Об этом сообщает Суспільне, опубликовав черновой вариант коммюнике заседания "Коалиции желающих".

Напомним, что бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф убежден, что если президент США Дональд Трамп публично заявит о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обязательства будут иметь реальное воплощение.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

