Национальный отбор на Евровидение-2026: объявлена дата финала

Нацотбор на Евровидение-2026

Украина - одна из 35 стран, которые примут участие в Евровидении-2026 12, 14 и 16 мая в Вене, Австрия. Сейчас нашей стране предстоит определить, кто же будет представлять ее на конкурсе.

Уже известны имена девяти артистов (Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба), которые попытают удачу на Национальном отборе. Десятого финалиста определит онлайн-голосование.

Сегодня музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала объявила, когда артисты выйдут на сцену со своими конкурсными песнями, чтобы жюри и зрители смогли определить победителя, который поедет в Вену. Финал Национального отбора-2026 состоится 7 февраля. Об этом Джамала сообщила в социальных сетях.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

