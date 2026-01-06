Количество часов без света изменилось - график отключений для Черкасс и области на 7 января

В Черкасской области 7 января вводят почасовые графики отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для предприятий.

Графики отключений света Черкасская область - когда не будет света 7 декабря / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

7 января в Черкасской области будут действовать графики отключения света

Ограничения будут действовать в течение всего дня

Графики отключений света будут действовать завтра, 7 января, на территории Черкасской области. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.

Отмечается, что из-за постоянных вражеских ударов и последствий предыдущих масштабных ракетно-дронных атак в Черкасской области 7 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут вводить почасовые графики отключений электроэнергии.

Также по указанию "Укрэнерго" в течение всего дня 7 января, с 00:00 до 24:00, для промышленных потребителей и бизнеса в регионе будут действовать графики ограничения мощности для предприятий.

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 1.1

1.1:

06:00 - 09:00,

12:00 - 15:00,

20:00 - 22:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 1.2

1.2:

06:00 - 09:00,

14:00 - 17:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 2.1

2.1:

06:00 - 09:00,

14:00 - 17:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 2.2

2.2:

08:00 - 11:00,

15:00 - 18:00,

22:00 - 24:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 3.1

3.1:

08:00 - 11:00,

15:00 - 18:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 3.2

3.2:

09:00 - 12:00,

15:00 - 18:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 4.1

4.1:

09:00 - 12:00,

17:00 - 20:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 4.2

4.2:

09:00 - 12:00,

17:00 - 20:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 5.1

5.1:

02:00 - 04:00,

11:00 - 14:00,

18:00 - 20:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 5.2

5.2:

11:00 - 14:00,

20:00 - 22:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 6.1

6.1:

00:00 - 02:00,

12:00 - 15:00,

20:00 - 22:00

Отключение света 7 января Черкасская область очередь 6.2

6.2:

04:00 - 06:00,

12:00 - 15:00,

18:00 - 20:00

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по лицевому счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Когда улучшится ситуация со светом - прогноз эксперта

Как сообщал Главред, по оценке Минэнерго, при условии отсутствия обстрелов и при благоприятных обстоятельствах Украине понадобится примерно два месяца, чтобы отказаться от графиков отключений, ведь именно за этот период можно запустить солнечные электростанции. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он пояснил, что ключевой вопрос заключается не столько в самом процессе отключений или полном восстановлении инфраструктуры, сколько в запуске солнечной генерации и уменьшении дефицита электроэнергии, что возможно только при отсутствии атак.

"Речь идет не о восстановлении системы за два месяца, а именно о том, что к этому времени заработают солнечные электростанции. Минэнерго в этом случае нужна "картинка", а реальность такова: за два месяца они могут не успеть все восстановить. Зато солнечная генерация к этому времени действительно начнет работать", - пояснил эксперт.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 января по всей территории Украины введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.

Наиболее напряженным для энергосистемы является период в первые 2-5 минут после восстановления электроснабжения, когда одновременное включение многих электроприборов вызывает пиковую нагрузку. Граждан просят пользоваться энергоемкими приборами по очереди и отложить их включение на 20-30 минут, чтобы избежать аварий и поддержать стабильную работу сети.

Комментируя последствия массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар подчеркнул, что для Украины ключевой задачей остается успешно пройти зимний период.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины

