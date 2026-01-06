"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Вы узнаете:
- Звезда "Сватов" отказывается общаться с внуками
- Как отреагировал сын Анатолия Васильева
Российский актер Анатолий Васильев, который молчит про войну в Украине, полностью разорвал связи с частью своей семьи. Звезда сериала "Сваты" заблокировал родственников, сообщают росСМИ.
79-летний актер не вспоминает о сыне Филиппе от актрисы Татьяны Васильевой и его детях даже на новогодние праздники. Жена наследника актера возмутилась тем, что Анатолий не хочет даже принять поздравления от внуков.
"Последний раз говорим на эту тему и больше не будем, потому что уже говорили, переживали, нервничали. Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда. Дедушка не поздравляет", — сообщила она.
Супруга Филиппа сильно обиделась на актера за то, что он живет свою жизнь, не заботясь о сыне и внуках. Мария сделала вывод, что Васильев сам себя лишает важных моментов в жизни.
"Если честно, говорить на эту тему больше не хочется. Пускай дедушка реализовывается, живет прекрасную, творческую, красивую, яркую жизнь. За детей обидно, потому что они прекрасные, волшебные, чудесные, красивые, талантливые. А дедушка сам себя обкрадывает", — заключила жена сына актера.
Сериал "Сваты" - о чем он
Сериал "Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95". За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром".
Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.
