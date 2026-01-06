"Заблокировал их": звезда "Сватов" отказался от родного сына и внуков

Молчун Анатолий Васильев не общается со своей семьей.

Анатолий Васильев отказался от семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолий Васильев

Звезда "Сватов" отказывается общаться с внуками

Как отреагировал сын Анатолия Васильева

Российский актер Анатолий Васильев, который молчит про войну в Украине, полностью разорвал связи с частью своей семьи. Звезда сериала "Сваты" заблокировал родственников, сообщают росСМИ.

79-летний актер не вспоминает о сыне Филиппе от актрисы Татьяны Васильевой и его детях даже на новогодние праздники. Жена наследника актера возмутилась тем, что Анатолий не хочет даже принять поздравления от внуков.

Анатолий Васильев - семья / фото: instagram.com, Анатолий Васильев

"Последний раз говорим на эту тему и больше не будем, потому что уже говорили, переживали, нервничали. Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда. Дедушка не поздравляет", — сообщила она.

Супруга Филиппа сильно обиделась на актера за то, что он живет свою жизнь, не заботясь о сыне и внуках. Мария сделала вывод, что Васильев сам себя лишает важных моментов в жизни.

Анатолий Васильев - Сваты / фото: instagram.com, Анатолий Васильев

"Если честно, говорить на эту тему больше не хочется. Пускай дедушка реализовывается, живет прекрасную, творческую, красивую, яркую жизнь. За детей обидно, потому что они прекрасные, волшебные, чудесные, красивые, талантливые. А дедушка сам себя обкрадывает", — заключила жена сына актера.

Сериал "Сваты" - о чем он Сериал "Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95". За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром". Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.

