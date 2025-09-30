"Мой родной": актриса "Сватов" сделала интимное признание про Кеосаяна

Олеся Железняк, которая снималась в Украине, высказала правду про путиниста Кеосаяна.

Железняк сделала признание про Кеосаяна / Коллаж Главред, фото Телеграм

Кратко:

Что сказала Железняк про путиниста

Чем он ее привлекал

Актриса-путинистка Олеся Железняк, которая снималась в украинском сериале "Сваты", а потом пела оды террористу Путину, который напал на мирную Украину, выдала интимную правду о своих отношениях с режиссером Тиграном Кеосаяном.

Об этом путинистка написала на своей странице в Telegram, предаваясь всероссийской истерике по поводу посещения Кеосаяном концерта Кобзона.

"Ты навсегда останешься в моем сердце! Вспоминаю твой юмор, твою улыбку, прищур твоих глаз, твое тепло, твою горячность, твой талант! Ты дарил радость", - пишет оголтелая путинистка.

Железняк про путиниста Кеосаяна / Скриншот Телеграма Железняк

Железняк, которая долгие годы снималась в Украине, а потом поддержала нападение террористической России, говорит, что Кеосаян ей был родной.

"Помню, как я пришла к тебе на пробы! Мы сидели, грызли семечки и болтали! Ты был очень родной! Потом спустя почти 20 лет пришел в Ленком на "Поминальную молитву" с Ритой! И сказал, что плакал", - пишет она.

Напомним, недавно Главред сообщал, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве, не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Также ранее стало известно о том, что Маргарите Симоньян диагностировали рак и удалили грудь. Она рассказала об этом в программе украинофоба Владимира Соловьева.

О персоне: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама". В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон. Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

