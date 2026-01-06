Укр
"Поехали со мной": раскрыто неожиданные детали бегства Повалий и Януковича

Кристина Трохимчук
6 января 2026, 05:58
176
Беглый президент Украины мог помочь путинистке Таисии Повалий.
Виктор Янукович помог бежать Таисии Повалий
Виктор Янукович помог бежать Таисии Повалий / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как Таисия Повалий сбежала в РФ
  • Почему ей помог Виктор Янукович

Известный юморист Евгений Кошевой раскрыл неожиданные подробности о том, кто помог Таисии Повалий сбежать из Украины. В интервью " target="_blank">ISLNDTV он сообщил, что с предательницей мог связаться беглый президент Украины Виктор Янукович.

По словам Кошевого, бывший президент мог предупредить свою любимую певицу о том, что в Украине ей находиться больше небезопасно.

видео дня

"Когда бежал Янукович, я так понимаю, он, наверное, сказал Тае: "Тебе тоже что-то прилетит"", — поделился комик.

Таисия Повалий
Таисия Повалий получила российский паспорт / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Евгений уверен, что политик мог пообещать Повалий не только безопасность, но и благосклонность верхушки российской власти. Певица, которая всегда была падка на деньги, воспользовалась моментом.

""Поехали со мной, будешь петь в Кремле, все будет круто", — наверное, так она и поехала", — высказался Кошевой.

Таисия Повалий
Таисия Повалий сбежала в РФ / фото: instagram.com, Таисия Повалий

Юмориста возмущает то, что даже сбежав в РФ Таисия не перестает исполнять песни на украинском языке и играет роль "потешной украинки" для граждан страны-агрессора. Более того, он считает, что Повалий может ждать судьба предателя Кивы.

"У нее концерты в Кремле, и при этом она поет на украинском", — удивился Кошевой.

О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Таисия Повалий Виктор Янукович новости шоу бизнеса
