"Воздушное перемирие" – не для мира: в США раскрыли планы Путина

Россия может воспользоваться "воздушным перемирием" для реализации своих дальнейших военных "планов".

Путин не настроен на реальные переговоры с Украиной - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Главное:

Путин не стремится к реальным переговорам с Украиной

Путин может воспользоваться "воздушным перемирием" для новых ударов по Украине

Страна-оккупант Россия по-прежнему не заинтересована в достижении реального мира с Украиной. Возможное так называемое воздушное перемирие может стать шансом для оккупантов накопить дроны и ракеты с целью последующего нанесения масштабных ударов. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

"Попытки скрыть реальность"

В сводке ISW говорится, что сейчас Кремль пытается взять под контроль темп и формат переговоров по временному прекращению огня и долгосрочному миру.

"Попытки Путина позиционировать себя как страну, готовую принять мирные предложения США и конструктивные переговоры, при этом отказываясь встретиться с Зеленским в ближайшем будущем, попытки скрыть реальность", - считают аналитики.

По их мнению, Путин пытается уйти от реального мирного процесса и получить односторонние уступки со стороны Вашингтона. При этом он не заинтересован в завершении войны.

В Институте предполагают, что во время встречи с американским представителем Стивом Уиткоффом, Путин мог предложить мораторий на дальние удары. Такой шаг позволит оккупантам накопить ударные средства и уже после перемирия возобновить масштабные атаки на Украину.

Кроме того, мораторий ограничит возможности украинской армии наносить дальнобойные удары по объектам, которые обеспечивают работу оборонно-промышленной базы и военной экономики России.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Путин быстро на прекращение огня не пойдет и будет тянуть время, считает политолог Петр Олещук. Продолжение войны – единственный инструмент давления главы Кремля.

"Идти на прекращение огня для Путина - это фактически (по крайней мере частично) признать поражение. Потому что он же начинал войну не ради части территорий, а ради контроля над всей Украиной. Поэтому десант высаживался не где-то на востоке, а в Гостомеле. И поэтому идти на прекращение огня - это признать, что он не достиг главной цели", - объяснил эксперт.

Планы по прекращению огня в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты Sky News ранее написали, что Кремль отказывается от трехсторонних переговоров Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Путин, мол, готов встретиться с Трампом, но "не хочет" говорить с Зеленским.

Украина готова к прекращению огня по линии фронта, но не признает оккупированные территории "российскими", и не приемлет международного "признания" этих земель, написали журналисты The Telegraph. Подобные "инициативы" противоречат украинской Конституции.

В российско-украинской войне может наступить временная заморозка, считает премьер Польши Дональд Туск. Впрочем, по его словам, вряд ли пока можно делать прогнозы о полноценном завершении войны.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

