Финал ультиматума Трампа: Путин отказывается от встречи с Зеленским – Sky News

Белый дом работает над возможностью встреч с Зеленским и Путиным.

Путин саботирует встречу с Зеленским и "хочет" говорить с Трампом / Главред

Главное:

Путин отказывается от переговоров с Зеленским

Путин готов к встрече с Трампом

Белый дом прорабатывает возможность встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Срок ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес страны-оккупанта России заканчивается сегодня, 8 августа. Кремль пытается показать "прогресс", чтобы избежать жестких санкций, однако отказывается от проведения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Путин "готов" к встрече с Трампом

В материале Sky News говорится, что незадолго до дня завершения ультиматума Путин заявил о готовности встретиться с Трампом. Мол, встреча может состояться уже на следующей неделе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что ответил Трамп

Как утверждают журналисты, сначала Трамп согласился встретиться с Трампом, но только в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, позже глава Белого дома от такого условия отказался.

Что касается выполнения Путиным жестких требований Трампа, американский президент сказал, что все будет зависеть от самого Путина.

"Это будет зависеть от него. Я очень разочарован", - добавил Трамп.

Путин не хочет переговоров с Зеленским

Путин, с одной стороны, говорит о якобы своей готовности к переговорам с Зеленским, однако "уточняет", что для этого "должны быть созданы определенные условия", а пока этого нет. Таким образом, он пытает дистанцироваться от идеи трехстороннего саммита.

"Я уже много раз говорил, что в целом ничего не имею против этого, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. Но, к сожалению, мы еще далеки от создания таких условий", - рассказал Путин.

Заявление Белого дома по встрече Зеленского и Путина

В администрации Трампа не исключили переговоров на двусторонней или трехсторонней основе. Однако признали: перспектива переговоров Путина и Зеленского по-прежнему неопределенная.

"Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - добавила спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

Что говорит эксперт

Путин согласился на инициативы Трампа, поскольку намерен избежать жестких санкций и выиграть время, сказал в интервью Главреду политолог Петр Олещук.

По его словам, Путин попытается тянуть время до зимы.

"Была информация в медиа о якобы докладе Генштаба, что через два-три месяца украинский фронт развалится, и он победит. Думаю, Путин хочет протянуть до зимы, надеясь, что тогда у него будет лучшая позиция для переговоров", - считает Олещук.

Действия Трампа и Зеленского

А пока Трамп готовится в пятницу принять президентов Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, чтобы они в Вашингтоне подписали мирное соглашение. Так Трамп хочет подчеркнуть свое стремление к завершению затяжных военных конфликтов.

В ответ Зеленский активизировал телефонные консультации с лидерами Европы, опасаясь, что в случае прямого диалога между США и Россией, Украина может оказаться на втором плане.

