Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

Кратко:
- Встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие дни
- Место встречи уже согласовано, но пока не раскрывается
- Ориентировочно встреча намечена на следующую неделю, но сроки могут измениться
Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке. Об этом рассказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков.
"По предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Путина", - сказал помощник Путина.
По его словам, место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем объявят несколько позже, передает российское пропагандистское издание РИА Новости.
"Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно" - добавил Ушаков.
Кроме того, он рассказал, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.
"Но Москва это оставила без комментария", - сообщил Ушаков.
Переговоры по завершению войны в Украине - главное
Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
После встречи Путина и Виткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре — возможно, уже на следующей неделе — встретиться с Путиным. После этого состоятся трёхсторонние переговоры с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как пишут СМИ со ссылкой на двух чиновников Белого дома, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч.
Также президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
7 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд важных звонков и контактов "для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах". По его словам, готовится разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, коллегами из Франции и Италии, а также встреча советников по нацбезопасности.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с главой РФ Путиным зависит от прогресса в мирных переговорах по Украине.
