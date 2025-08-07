Укр
Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

Анна Ярославская
7 августа 2025, 11:08
Обсуждалась возможность трёхсторонней встречи с участием Зеленского, но Москва воздержалась от комментариев.
Трамп и Путин проведут встречу в ближайшее время

Кратко:

  • Встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие дни
  • Место встречи уже согласовано, но пока не раскрывается
  • Ориентировочно встреча намечена на следующую неделю, но сроки могут измениться

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке. Об этом рассказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

"По предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Путина", - сказал помощник Путина.

По его словам, место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем объявят несколько позже, передает российское пропагандистское издание РИА Новости.

"Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно" - добавил Ушаков.

Кроме того, он рассказал, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.

"Но Москва это оставила без комментария", - сообщил Ушаков.

Переговоры по завершению войны в Украине - главное

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После встречи Путина и Виткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре — возможно, уже на следующей неделе — встретиться с Путиным. После этого состоятся трёхсторонние переговоры с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишут СМИ со ссылкой на двух чиновников Белого дома, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч.

Также президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд важных звонков и контактов "для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах". По его словам, готовится разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, коллегами из Франции и Италии, а также встреча советников по нацбезопасности.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с главой РФ Путиным зависит от прогресса в мирных переговорах по Украине.

Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

