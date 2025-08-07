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"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

Руслан Иваненко
7 августа 2025, 01:39
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Марко Рубио объясняет, от чего зависит встреча Трампа и Путина и какие шаги надо сделать для мира в Украине.
Трамп, Путин, Рубио
Госсекретарь Марко Рубио прогнозирует дальнейшие переговоры и потенциальный телефонный звонок между Трампом и Путиным в ближайшие дни / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, kremlin.ru

Вкратце:

  • Встреча Трампа с Путиным состоится, если будет прогресс в переговорах по Украине
  • Трамп может встретиться с Путиным и Зеленским в недалеком будущем
  • Телефонный разговор между лидерами США и РФ возможен, но не запланирован

Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным зависит от прогресса в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии для Sky News и Fox News.

По его словам, встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа с Путиным "была продуктивной", но работа над достижением соглашения должна продолжаться. Трамп уже ознакомил нескольких европейских лидеров с результатами этих переговоров.

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"Мы также будем проводить переговоры с нашими европейскими союзниками и украинцами в течение следующих нескольких дней, чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь с этой стороны. И тогда, надеемся, если все и дальше будет развиваться, очень скоро появится возможность для президента встретиться и с Путиным, и с Зеленским в какой-то момент, надеюсь, в недалеком будущем", - сказал Рубио.

Возможный телефонный разговор Трампа и Путина

Он не исключил, что Трамп и Путин могут провести телефонный разговор в ближайшие дни, хотя пока таких планов нет.

"Многое должно произойти, прежде чем встреча лидеров сможет состояться. Однако, по моему мнению, нужно, чтобы именно Трамп пришел и заключил соглашение о прекращении войны. Поэтому мы еще должны приблизиться достаточно к этой точке, чтобы такая встреча была продуктивной и стоящей того, чтобы ее проводить. Сегодня был хороший день, но впереди у нас много работы. Еще есть много препятствий, которые нужно преодолеть, и мы надеемся сделать это в течение следующих нескольких дней и часов. Возможно, недель", - добавил госсекретарь.

Рубио о сложности уступок в мирных переговорах

Марко Рубио подчеркнул, что для достижения мира необходимо сделать существенный прогресс по ряду ключевых параметров, которые определят, как именно завершится война. По его словам, это позволит перейти к временному режиму прекращения огня, что станет временем для окончательного согласования условий завершения конфликта.

"Нужно пройти долгий путь в понимании того, как закончить войну", - добавил Рубио.

Он подчеркнул, что одним из важнейших аспектов любого мирного соглашения будут территориальные вопросы, в частности в контексте российско-украинской войны. Рубио напомнил, что Россия в 2014 году аннексировала Крым и захватила ряд других территорий, где достигла определенных успехов. Однако после заключения соглашения обеим сторонам придется делать уступки.

При этом госсекретарь признает, что такие уступки будут непростыми и их придется убедительно объяснять своим гражданам. "Каждый раз, когда заключается соглашение, нужны уступки как от россиян, так и от украинцев. Это сложно, особенно когда речь идет о войне и человеческих потерях. Украинцы уже заплатили огромную цену, и это же касается россиян. Но именно украинцы понесли значительные потери. Эти уступки нелегкие, и их еще придется "продать" обществу", - подытожил Рубио.

Изменение стратегии США в отношении России

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отмечает, что терпение президента США Дональда Трампа в отношениях с Россией иссякло из-за длительных безрезультатных переговоров и обострения боевых действий.

По его словам, сначала Трамп пытался урегулировать конфликт дипломатическим путем, однако "чаша терпения наполнилась до краев и вышла из берегов". Это изменение стало следствием советов его администрации, республиканской партии, а также критики со стороны западных медиа и союзников по НАТО.

Новак подчеркивает, что такие действия свидетельствуют об изменении стратегии США - от дипломатии к усилению экономического давления, чтобы заставить Россию и ее партнеров пересмотреть свою политику. По его оценке, это сознательный шаг, демонстрирующий решимость Америки в поддержке международного порядка и защите своих интересов.

Разговор Трампа с Зеленским и возможность встречи с Путиным - главное

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп рассказал, что специальный посланник США Стив Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Владимиром Путиным, во время которой был достигнут значительный прогресс. Президент США также проинформировал европейских союзников о ходе переговоров.

Кроме того, президент США планирует провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщает The New York Times. После этой встречи Трамп намерен организовать трехсторонние переговоры с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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Об источнике: Sky News

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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