Штурма Покровская может и не быть: ВСУ разгадали хитрый план врага

Военный эксперт объясняет, почему штурм Покровска может обернуться катастрофой для врага.

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Россияне пытаются просачиваться в город через ДРГ, но этот метод часто заканчивается провалом и потерями. / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Вкратце:

Россия сосредотачивает усилия на Покровске, но не штурмует город в лоб

Оккупанты избегают прямых атак и пытаются окружить Покровск

Штурм Покровска маловероятен из-за высоких потерь врага

Основные усилия российских войск сейчас сосредоточены на попытках захвата Покровска, однако прямой штурм города маловероятен. Об этом в интервью Радио Свобода заявил военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады, военный эксперт Кирилл Сазонов.

По его словам, враг делает ставку на постепенное окружение, а не на лобовую атаку: "Я не верю в штурм Покровска. Они попытались просачиваться туда ДРГ. Они просачивались в Покровск, и там, как правило, оставались все. Штурмовать его в лоб они не хотят - есть печальный опыт Торецка, Часового Яра, Бахмута, когда прорывались в город и застревали в городских боях надолго с сумасшедшими потерями", - объясняет Сазонов. видео дня

Почему Покровск стал приоритетом для врага

Он отметил, что агломерация Константиновка - Краматорск - Славянск сейчас представляет стратегический интерес для РФ. Однако россияне не способны атаковать одновременно несколько направлений, поэтому сначала пытаются решить ситуацию с Покровском.

По мнению эксперта, оккупанты будут пытаться обойти город с флангов и перерезать украинские логистические пути. "Сейчас лучше всего у них получается продвигаться на северо-восток от города", - отметил он.

Осень может стать финальной фазой войны

Кроме того Кирилл Сазонов считает, что ближайшие месяцы на фронте станут одними из самых напряженных с начала полномасштабного вторжения. По его словам, уже этой осенью мы можем наблюдать финальную фазу войны.

Покровск / Инфографика: Главред

По мнению Сазонова, в этом наступлении Путин может "сжечь всю армию", пытаясь достичь хоть какого-то результата до ноября, чтобы впоследствии выйти с предложением о прекращении огня.

В то же время эксперт предостерегает от излишней драматизации ситуации на фронте. Несмотря на сложные бои, украинское войско держится, и не каждый локальный прорыв означает стратегическое преимущество для РФ.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация вокруг Покровска остается напряженной. Если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Ранее сообщалось, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

Кроме того, до конца осени бои на фронте будут максимально ожесточенными, потому что сейчас мы, вероятно, наблюдаем эндшпиль войны. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

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О персоне: Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

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