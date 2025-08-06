Штурма Покровская может и не быть: ВСУ разгадали хитрый план врага

Вкратце:
- Россия сосредотачивает усилия на Покровске, но не штурмует город в лоб
- Оккупанты избегают прямых атак и пытаются окружить Покровск
- Штурм Покровска маловероятен из-за высоких потерь врага
Основные усилия российских войск сейчас сосредоточены на попытках захвата Покровска, однако прямой штурм города маловероятен. Об этом в интервью Радио Свобода заявил военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады, военный эксперт Кирилл Сазонов.
По его словам, враг делает ставку на постепенное окружение, а не на лобовую атаку: "Я не верю в штурм Покровска. Они попытались просачиваться туда ДРГ. Они просачивались в Покровск, и там, как правило, оставались все. Штурмовать его в лоб они не хотят - есть печальный опыт Торецка, Часового Яра, Бахмута, когда прорывались в город и застревали в городских боях надолго с сумасшедшими потерями", - объясняет Сазонов.видео дня
Почему Покровск стал приоритетом для врага
Он отметил, что агломерация Константиновка - Краматорск - Славянск сейчас представляет стратегический интерес для РФ. Однако россияне не способны атаковать одновременно несколько направлений, поэтому сначала пытаются решить ситуацию с Покровском.
По мнению эксперта, оккупанты будут пытаться обойти город с флангов и перерезать украинские логистические пути. "Сейчас лучше всего у них получается продвигаться на северо-восток от города", - отметил он.
Осень может стать финальной фазой войны
Кроме того Кирилл Сазонов считает, что ближайшие месяцы на фронте станут одними из самых напряженных с начала полномасштабного вторжения. По его словам, уже этой осенью мы можем наблюдать финальную фазу войны.
По мнению Сазонова, в этом наступлении Путин может "сжечь всю армию", пытаясь достичь хоть какого-то результата до ноября, чтобы впоследствии выйти с предложением о прекращении огня.
В то же время эксперт предостерегает от излишней драматизации ситуации на фронте. Несмотря на сложные бои, украинское войско держится, и не каждый локальный прорыв означает стратегическое преимущество для РФ.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что ситуация вокруг Покровска остается напряженной. Если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.
Ранее сообщалось, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.
Кроме того, до конца осени бои на фронте будут максимально ожесточенными, потому что сейчас мы, вероятно, наблюдаем эндшпиль войны. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.
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О персоне: Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.
Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.
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