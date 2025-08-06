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"Август будет адским": военный рассказал о ситуации на фронте

Виталий Кирсанов
6 августа 2025, 16:35
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По мнению Сазонова, в нынешнем наступлении Путин может "сжечь всю армию", чтобы уже в ноябре выйти с предложением о прекращении огня.
Кирилл Сазонов рассказал о ситуации на фронте
Кирилл Сазонов рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: t.me/Kirilovolodimirovich, 47 ОМБр

Что сказал Кирилл Сазонов:

  • До конца осени бои будут очень тяжелыми
  • Путин попытается отгрызть максимум
  • На самом деле особого продвижения нигде нет

До конца осени бои на фронте будут максимально ожесточенными, потому что сейчас мы, вероятно, наблюдаем эндшпиль войны. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

Он, в частности, прокомментировал информацию о том, что россияне начали привлекать женщин для участия в штурмах.

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"Если их используют как штурмовиков, значит, резервов не хватает. Август я называю адским, потому что он будет очень жестким. Мы видим это на всех направлениях. До конца осени бои будут очень тяжелыми. Это конец самой жаркой войны. Дальше будут либо реальные переговоры о мире, либо война станет менее активной. Но сейчас, до конца осени, Путин попытается отгрызть максимум, вообще не заботясь о цене", - считает военный.

По мнению Сазонова, в нынешнем наступлении Путин может "сжечь всю армию", чтобы уже в ноябре выйти с предложением о прекращении огня. Но до того времени на фронте украинским защитникам будет очень трудно, считает он.

Вместе с тем Сазонов призывает не драматизировать российское продвижение на фронте.

"На самом деле особого продвижения нигде нет. Мы видим новости, переживаем за каждый километр, поэтому каждый день нам кажется, что вот они то тут, то там продвинулись. Но глядя в целом на карту Украины, за два года они взяли 1% территории. То есть глобально - это ни о чем", - сказал Сазонов.

По словам военного, целью Путина является создать впечатление (особенно у западных политиков), что Россия постоянно продвигается и способна захватить все, что захочет, а потому Украину надо принудить к уступкам, пока не поздно. Но в реальности Россия не настолько мощная, и Путин не получит все, что хочет, отмечает Сазонов.

"Речь не идет ни об областных центрах - это нереально, - ни о всей Донецкой области как программе минимум так называемой "СВО". Для них это нереальная, неразрешимая задача в течение нескольких лет", - говорит военный.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха в Запорожском районе, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В ночь на понедельник, 4 августа, российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары. По данным ГосЧС, наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника.

31 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом. Попаданием ракеты был разрушен подъезд девятиэтажнки.

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Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

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война в Украине ВСУ линия фронта Кирилл Сазонов
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