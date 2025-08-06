Россияне сбросили авиабомбы на базу отдыха на Запорожье, есть погибшие и раненые

В Запорожском районе медики и спасатели помогают раненым после удара РФ по базе отдыха.

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Россияне ударили авиабомбами по базе отдыха в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Россияне атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха

Есть жертвы, ранения получили 12 человек, среди них – четверо детей

Российские оккупанты атаковали фугасными авиационными бомбами базу отдыха в Запорожском районе, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. Предварительно атаковали ФАБами", - написал он в Telegram.

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Позднее Федоров уточнил, что в результате авиационного удара РФ по базе отдыха ранения получили 12 человек, среди них – четверо детей.

"Девять человек госпитализированы после вражеского удара по базе отдыха в Запорожском районе. В том числе ранения получили двое детей. Оба под наблюдением врачей, один в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал он.

Ранее он сообщил об обстреле оккупантами различных локаций в Запорожской области утром в среду, в результате чего погибли два человека и пострадали еще 12, в том числе четверо детей. Также повреждены по меньшей мере девять зданий. Позже Федоров сообщил, что в больницу направлены пять человек в тяжелом и среднем состоянии.

Подробности удара РФ по базе отдыха на Запорожье

В свою очередь Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о двух погибших и 12 пострадавших в результате удара по базе отдыха, но уточняет, что среди них только двое детей.

"6 августа в промежутке времени с 05:55 по 06:10 враг нанес удары авиабомбами по территории базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района. По предварительным данным, погибли 2 человека, ранены 12 человек, среди них - по подтвержденной информации - по меньшей мере 2 ребенка. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Сейчас ГСЧС ликвидирует возгорание надворной постройки, автомобилей и пяти очагов горения открытой территории. Повреждены девять одноэтажных домиков для отдыха.

Реакция президента Украины

Президент Владимир Зеленский написал в Telegram, что в Запорожском районе медики и спасатели помогают раненым после удара по базе отдыха. "Двенадцать человек травмированы. На сегодня известно, к сожалению, о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Военного смысла в этом ударе – ноль. Только жестокость, чтобы запугать", - отметил он.

Смотрите видео - РФ ударила по авиабазе в Запорожской области:

/ Скриншот

Глава государства напомнил, что ночью россияне били по электросетям на Днепровщине, а также по сбрасывали боеприпасы с беспилотника по людям в Херсоне, атаковали газовую станцию в Одесской области.

"Что бы ни говорил Кремль, искренне стремиться закончить войну они будут лишь ощутив должное давление. И именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и семерки, чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно. Украина видит политическую волю, ценит усилия наших партнеров, Америки и всех, кто помогает. И мы рассчитываем на нужные решения", - добавил Зеленский.

РФ готовит массированные удары: предупреждение ВСУ

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский считает, что с приходом зимы российские войска снова начнут массированные атаки на украинскую энергосистему. По его словам, враг намерен наносить удары по критической инфраструктуре именно в холодное время года, рассчитывая таким образом спровоцировать массовый отток мирных жителей из городов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 1 августа российские оккупанты обстреляли Запорожский район, ударив по жилым домам. Один мужчина погиб и пять человек получили ранения в результате вражеских атак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские войска совершили минимум четыре авиаудара по территории Гуляйпольской громады в Запорожской области. В результате этих обстрелов погиб местный житель, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Как писал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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