За сутки россияне продвинулись на 3 км: назван самый угрожающий участок фронта

Что важно, россияне меняют тактику продвижения на фронте.

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Продвижение РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Генштаб ВСУ

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В Покровско-Мирноградской агломерации тяжелая ситуация

Там россияне быстро продвигаются

Оккупанты смогли сделать фактически полуокружение

В Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Киев24.

По его словам, на этом направлении ситуация очень тяжелая. Россияне смогли сделать фактически полуокружение.

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"Я бы не спешил прятать наш сектор обороны в этом районе. Потому что напомню, россияне как только подсовываются к городской застройке, у них там начинается проблема", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что глобально со второй половины июля, если брать общую ситуацию по линии боевого соприкосновения, то россияне несколько потеряли свой темп, им нужно снова накапливать резервы и в частности на Покровском направлении.

Кроме того, сообщает он, россияне меняют тактику - теперь это тактика просачивания, когда 2-3 российских пехотинца пытаются просто между позициями пройти, не вступая в боевое столкновение с нашими пехотинцами, которые контролируют линию боевого соприкосновения.

"Поэтому об окружении полного этой агломерации, к счастью, пока речь не идет. Но темп россиян там является самым быстрым: за последние сутки они примерно продвинулись на 3 кв км. И это самый угрожающий наш участок", - подчеркнул Жмайло.

Ситуация на Покровском направлении

Пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" НГУ Максим Бакулин рассказал, что сейчас армия РФ на Покровском направлении пытается избегать прямых столкновений с ВСУ.

Отмечается, такое поведение россиян объясняется тем, что они понимают, что терпят поражение.

Кроме того, оккупанты несут большие потери, но темпы пополнения личного состава остаются низкими.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются прорваться к населенному пункту Каменское, что в Запорожской области. Враг перебрасывает туда новые подготовленные подразделения.

Подполковник Максим Жорин говорил, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

Кроме того, российская оккупационная армия бьет по Корабельному району Херсона с авиации, где расположен Островской мост. Но пока среди российских захватчиков нет тех, кто готов форсировать Днепр.

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О персоне: Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

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