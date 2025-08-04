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За кулисами обороны Покровска: военный раскрыл причину странной тактики РФ

Руслан Иваненко
4 августа 2025, 19:51
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Оккупанты избегают прямых столкновений с ВСУ на Покровском направлении из-за больших потерь и низкой подготовки пехоты.
Фронт, Война
Враг бросает неподготовленную пехоту в наступления, чтобы компенсировать значительные потери в боях под Покровском / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Оккупанты избегают прямых боев с ВСУ
  • Враг несет значительные потери в пехоте

Российские войска на Покровском направлении пытаются избегать прямых столкновений с украинскими защитниками, поскольку понимают, что терпят поражение. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" НГУ Максим Бакулин.

Низкое качество пополнения личного состава

По словам Бакулина, оккупанты несут большие потери, а темпы пополнения личного состава остаются низкими.

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"Если говорить о качестве их пополнения, то оно достаточно низкое. Потому что, скорее всего, тех кто у них дольше, лучше подготовлен, переместили на должности специалистов. Имею в виду - артиллеристы, дронщики, саперы... Еще много должностей, где они действительно работают профессионально. Если говорить о пехоте, которую готовят за месяц, потому что несут большие потери", - отметил пресс-офицер.

Враг бросает неподготовленную пехоту в атаки

Пресс-офицер добавил, что противник вынужден бросать в наступление неподготовленную пехоту, чтобы компенсировать предыдущие потери. В то же время подразделения ВСУ удерживают оборону, в частности уличных боев.

"В уличных боях противник проигрывает", - подытожил представитель Нацгвардии.

Непосредственный штурм Покровска - мнение эксперта

Эксперт Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", сообщает, что оккупационные войска России перешли к непосредственному штурму города Покровск в Донецкой области.

По его словам, вокруг города формируется полукольцо, а атаки сосредоточены с юга в направлении Соледара. Враг уже вышел на окраины Покровска и пытается обойти его с юго-запада, двигаясь со стороны Днепропетровской области.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее Главред писал, что на фронте остаются наиболее критическими три направления: Покровское, Лиманское и Новопавловское. Последние дни там фиксируют десятки атак ежесуточно и попытки оккупационных войск страны-агрессора России прорвать украинскую оборону.

Накануне стало известно, что российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

Напомним, российские сухопутные войска усиливают попытки окружить Покровск Донецкой области, ключевой украинский логистический узел, поддерживающий операции на Донбассе.

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Об источнике: Киев24

Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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