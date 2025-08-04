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Покровск сжимают в полукольцо: эксперт заявил о перерезании важной трассы

Анна Косик
4 августа 2025, 10:04
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На Покровском направлении образуется опасный "мешок".
ВСУ, покровское направление
Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, Генштаб ВСУ

Что сказал Лакийчук:

  • Вокруг Покровска сжимается полукольцо
  • Россияне уже перерезали важную трассу и хотят нарушить логистику через другую

Оккупационные войска страны-агрессора России переходят в фазу непосредственного штурма Покровска, что в Донецкой области. Об этом в эфире Еспресо рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

Он отметил, что вокруг города сжимается полукольцо и продолжаются штурмы с юга Соледарского направления. Враг уже на окраинах города и пытается обойти его со стороны Днепропетровщины с юго-запада.

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При этом россияне перерезают трассу Покровск-Межевая, а за Павлоградскую трассу продолжается борьба в районе Урожайного. Лакийчук добавил, что после выхода на трассу Покровск-Константиновка враг перегруппировал силы.

"А тем временем выйдя на трассу Покровск-Константиновка, оттуда, россияне перегруппировались, усилились резервами и пытались сначала вдоль трассы на Мирноград двигаться, там получили отпор и больше сосредоточились на охвате города с севера. То есть такой образуется мешок очень-очень опасный. Поэтому, очевидно, самые ожесточенные битвы еще впереди на этом участке", - подытожил эксперт.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее Главред писал, что на фронте остаются наиболее критическими три направления: Покровское, Лиманское и Новопавловское. Последние дни там фиксируют десятки атак ежесуточно и попытки оккупационных войск страны-агрессора России прорвать украинскую оборону.

Накануне стало известно, что российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

Напомним, российские сухопутные войска усиливают попытки окружить Покровск Донецкой области, ключевой украинский логистический узел, поддерживающий операции на Донбассе.

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О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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