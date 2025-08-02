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Покровск под угрозой окружения, РФ перерезает логистику ВСУ – разведка Британии

Алексей Тесля
2 августа 2025, 19:19
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В течение последней недели российские силы добились постепенных успехов к северо-востоку от Покровска.
На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои
На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Главное:

  • Силы РФ добились постепенных успехов к северо-востоку от Покровска
  • Войска РФ захватили территорию к югу от автомагистрали

Российские сухопутные войска ужесточают попытки окружить Покровск Донецкой области, ключевой украинский логистический узел, поддерживающий операции на Донбассе, сообщается в обзоре разведки Минобороны Великобритании и Северной Ирландии.

"В течение последней недели российские силы добились постепенных успехов к северо-востоку от Покровска, пытаясь обойти и перерезать логистические маршруты и наземные линии связи. Они продвинулись на запад вблизи автомагистрали H-32, в частности в направлении села Родинское, через которое проходит главный северный маршрут поставки в Покровск", - говорится в обзоре разведки Минобороны Великобритании.

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По данным британской разведки, российские войска также захватили территорию к югу от автомагистрали, продвигаясь вблизи Миролюбовки.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

"Согласно сообщениям открытых источников от 22 июля 2025 года, российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в южную часть Покровска, после чего украинские войска проводили операции по очистке территории", – говорится в обзоре.

Как считают эксперты разведки, Покровск, вероятно, являлся приоритетным направлением для России с момента захвата ею Авдеевки в феврале 2024 года. Российские усилия против укрепленного города привели к большим потерям со стороны РФ, подчеркнули специалисты.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Что говорят в ВСУ

Отметим, что в ОСГВ "Хортица" ранее отмечали, что, хотя Покровское направление остается наиболее интенсивным, основная цель российских войск изменилась: "если зимой речь больше шла о западных окраинах, то, что к западу и к югу от Покровска, то сейчас главная миссия россиян - вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока".

Ситуация вокруг Покровска - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Как сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной", россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом.

Офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов заявил, что сейчас боевые действия идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах и в районе населенного пункта Шевченко.

Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины ликвидируют российских оккупантов на Покровском и других направлениях. В приграничных районах Сумской области подразделения выполнили свои задачи. Проводится работа над усилением дальнобойных ударов, вражескую логистику должна существенно пострадать.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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