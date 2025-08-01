Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Поперли со всей силой": ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях

Анна Косик
1 августа 2025, 17:30
387
Военный сообщил об усиленных штурмах врага сразу на нескольких участках фронта.
Фронт, ВСУ, Война
Одним из приоритетных направлений для врага является Покровск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что сообщил Трегубов:

  • На трех направлениях враг пытается прорвать оборону ВСУ
  • Оккупантов интересует путь в сторону границы Днепропетровщины и Запорожья
  • После "передышки" РФ возобновила штурмы на Новопавловском направлении

На фронте остаются наиболее критическими три направления: Покровское, Лиманское и Новопавловское. Последние дни там фиксируют десятки атак ежесуточно и попытки оккупационных войск страны-агрессора России прорвать украинскую оборону.

Об этом в эфире Еспресо сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, оккупанты осуществляют очень сильное давление на украинских военных.

видео дня

"На Лиманском - в первую очередь это Серебрянское лесничество. На Покровском - и восток, и запад от Покровска, где сейчас активизировались оккупанты. На Новопавловском есть попытки прорваться в сторону границы с Днепропетровской и Запорожской областями. То есть везде интенсивно и тяжело", - подчеркнул он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Трегубов отметил, что несколько дней назад российские войска взяли "передышку" на Новопавловском направлении, но сейчас снова поперли со всей силы.

"И на Покровском направлении очень напряженная ситуация, потому что есть попытки закрепиться на северо-восток от города и атаковать его малыми группами - прежде всего с запада. Ситуация напряженная: РФ бросила туда очень большие силы - как личный состав, так и технику. Украинские войска противодействуют им всем, чем могут", - добавил представитель ОСУВ "Хортица".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что сейчас в Донецкой области продолжаются интенсивные бои за Покровск и Часов Яр. Украинские защитники отбивают каждую попытку оккупантов продвинуться

Ранее, как писал Главред, СМИ сообщали, что российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

Накануне стало известно, что украинские силы обороны продолжают успешно уничтожать войска России, нанося существенные потери как в живой силе, так и в технике. Только за июль украинские военные ликвидировали более 33 тысяч российских солдат.

Больше новостей:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Лиман Покровск новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по Киеву

Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по Киеву

17:38Украина
"Про "Орешник" особенно смешно": ЦПД разоблачил Путина на порции лжи

"Про "Орешник" особенно смешно": ЦПД разоблачил Путина на порции лжи

16:57Война
Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братом

Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братом

15:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

Последние новости

18:04

Сорняки улетучатся навсегда: простые, но очень эффективные способы

17:58

"Как Киркоров": Валерий Меладзе принял ошеломляющее решение

17:55

Доллар внезапно пошел на взлет, евро дешевеет: каким будет курс валют 4 августа

17:38

Дом растянуло и стянуло как гармошку: детали сверхмощного удара по КиевуФотоВидео

17:35

Элементарная задача ставит в тупик: лишь единицы могут решить простое уравнениеВидео

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
17:34

Звезда украинских сериалов перешел на сторону оккупантов - первые детали

17:30

"Поперли со всей силой": ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях

17:08

С августа вручение повесток по-новому: что изменилось и какие последствия

16:57

"Про "Орешник" особенно смешно": ЦПД разоблачил Путина на порции лжи

Реклама
16:48

Родился в Одессе, был в базе "Миротворца": звезда сериалов найден мертвым в Москве

16:35

Какая страна придумала пиво: неожиданный ответ просто убьет наповалВидео

16:25

Может спасти жизнь: лишь единицы знают, зачем шторка в багажнике автоВидео

15:54

НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране: на сколько разбогатеют украинцы

15:40

Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братомФото

15:36

Разметают, как горячие пирожки: какую марку авто больше всего любят украинцы

15:32

Как до блеска отчистить кастрюли и сковородки: простой, но 100%-ный способВидео

15:23

Путин сделал заявление о прекращении огня: Зеленский резко ответил диктатору

15:15

Землетрясение на Камчатке повредило базу с атомными подводными лодками РФ - СМИ

14:59

Украина и США готовят историческое соглашение – Ермак

14:57

Культурный отдых в СССР: что делали люди, чтобы убежать от серости будней

Реклама
14:32

Речь не о России: дипломат заявил, что одна из стран затягивает войну в Украине

14:32

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

14:16

Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть - Огрызко

14:15

Один орган стареет гораздо быстрее других: ученые ошеломили результатом анализаВидео

14:14

Между двумя футболистами есть три различия: удастся ли вам их найти за 27 секунд

14:09

Более 1 500 грн ежемесячно: пенсионерам Украины выплатят приятные надбавки

14:02

"Из героя превратится в мишень": есть ли шанс, что Путин закончит войну против УкраиныВидео

13:54

Проще некуда: изумительный салат с курицей за несколько минутВидео

13:48

Какая часть свинины самая вкусная: все будут удивленыВидео

13:15

Дороже на 25%: в Украине цены на популярный продукт превысили европейские

13:14

Германия начинает передачу систем Patriot: когда и сколько получит Украина

13:09

"Болезненный удар": как санкции США могут повлиять на бизнес в КНР, Индии и БразилииВидео

13:05

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

12:45

Дожди с грозами накроют несколько областей: где будут сильные осадки

12:44

Почему 2 августа нельзя шить и резать: какой церковный праздник

12:20

Тревога по-новому: в одной из областей Украины сирена будет звучать не везде

12:11

"Мелисса психанула": невестка жестко наказала Наташу Королеву после ссоры

11:58

Крупная партия ракет для Украины: Пентагон раскрыл подробности заказа

11:56

Уйдут миллионы: СМИ назвали проблему, возникшую из-за реактивных дронов РФ

11:44

Растрата миллиарда на продуктах для ВСУ: СБУ задержала экс-чиновника Минобороны

Реклама
11:40

$50 млрд за два года: сенаторы США требуют оказать масштабную поддержку Киеву

11:29

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

11:21

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Драконам - травма, Лошадям - тревога

11:08

Что скрывают новые реактивные дроны РФ: эксперт объяснил, в чем их опасность

10:58

В Киеве завершили спасательную операцию: Зеленский озвучил количество погибшихФото

10:52

"Мы потеряем Покровск": оккупантам остался один шаг до окружения города - The Telegraph

10:51

Будут хрустящими и очень вкусными: идеальный рецепт, как замариновать кабачкиВидео

10:47

Известный певец публично обозвал и унизил Виктора Павлика - что случилось

10:32

"Приближаем мир": Сырский отчитался о рекордных 33 тысячах потерь РФ за июль

10:18

Путин мечтал об аннексии Крыма еще в 90-х: доказательства нашли в архивахВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять