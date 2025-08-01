"Поперли со всей силой": ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях

Военный сообщил об усиленных штурмах врага сразу на нескольких участках фронта.

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Одним из приоритетных направлений для врага является Покровск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что сообщил Трегубов:

На трех направлениях враг пытается прорвать оборону ВСУ

Оккупантов интересует путь в сторону границы Днепропетровщины и Запорожья

После "передышки" РФ возобновила штурмы на Новопавловском направлении

На фронте остаются наиболее критическими три направления: Покровское, Лиманское и Новопавловское. Последние дни там фиксируют десятки атак ежесуточно и попытки оккупационных войск страны-агрессора России прорвать украинскую оборону.

Об этом в эфире Еспресо сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, оккупанты осуществляют очень сильное давление на украинских военных.

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"На Лиманском - в первую очередь это Серебрянское лесничество. На Покровском - и восток, и запад от Покровска, где сейчас активизировались оккупанты. На Новопавловском есть попытки прорваться в сторону границы с Днепропетровской и Запорожской областями. То есть везде интенсивно и тяжело", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

Трегубов отметил, что несколько дней назад российские войска взяли "передышку" на Новопавловском направлении, но сейчас снова поперли со всей силы.

"И на Покровском направлении очень напряженная ситуация, потому что есть попытки закрепиться на северо-восток от города и атаковать его малыми группами - прежде всего с запада. Ситуация напряженная: РФ бросила туда очень большие силы - как личный состав, так и технику. Украинские войска противодействуют им всем, чем могут", - добавил представитель ОСУВ "Хортица".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что сейчас в Донецкой области продолжаются интенсивные бои за Покровск и Часов Яр. Украинские защитники отбивают каждую попытку оккупантов продвинуться

Ранее, как писал Главред, СМИ сообщали, что российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

Накануне стало известно, что украинские силы обороны продолжают успешно уничтожать войска России, нанося существенные потери как в живой силе, так и в технике. Только за июль украинские военные ликвидировали более 33 тысяч российских солдат.

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О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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