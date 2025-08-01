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"Про "Орешник" особенно смешно": ЦПД разоблачил Путина на порции лжи

Руслана Заклинская
1 августа 2025, 16:57
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Путин сделал ложные заявления о серийном производстве "Орешника" и контроле над Часовым Яром, игнорируя реальные неудачи.
'Про 'Орешник' особенно смешно': ЦПД разоблачил Путина на порции лжи
О чем солгал Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем солгал Путин:

  • Путин заявил о запуске серийного производства "Орешника", хотя большинство пусков были неудачными
  • Российские войска не захватили Часов Яр
  • Путин назвал украинскую власть "неконституционной", хотя сам является нелегитимным президентом

Лидер РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о запуске серийного производства ракетного комплекса средней дальности под названием "Орешник". В то же время российский диктатор замалчивает неудачные испытания этого ракетного комплекса. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Во время встречи с журналистами глава Кремля сообщил, что в России якобы завершили изготовление первого серийного образца нового ракетного комплекса "Орешник". По словам Путина, этот образец "уже передали в войска" и якобы "теперь серия (начато серийное производство - Главред) запущена".

видео дня

"Про "Орешник" особенно смешно. Путин почему-то не говорит, что второй пуск был неудачный и "Орешник" не полетел. А тут целое серийное производство", - отметил Коваленко.

Отметим, что подобные заявления о "серийном производстве" этого комплекса Путин уже делал ранее, в частности в ноябре 2024 года и в июне 2025 года. Впрочем, доказательств успешного функционирования "Орешника" или его боевого применения до сих пор не обнародовано.

ЦПД подчеркнул, что Путин использует "Орешник" для информационного запугивания мира.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Ситуация в Часовом Яру

Кроме этого, Путин снова заявил, что украинское руководство якобы не информировано о взятии российскими войсками города Часов Яр и город был захвачен "уже несколько дней назад". Однако, как отметили в ЦПИ, это заявление не соответствует действительности. Сейчас российские оккупанты не контролируют Часов Яр и бои в районе города продолжаются.

"Путин солгал об оккупации города Часов Яр. Конечно же, россияне сейчас не контролируют Часов Яр", - подчеркнул Коваленко.

О чем еще солгал Путин

Перед журналистами кремлевский лидер также сказал, что Россия якобы заинтересована в долговременном мире, а Украина отказывается от переговоров. Центр противодействия дезинформации отметил, что на самом деле Украина еще в марте заявила о готовности к полному прекращению огня. Также Украина готова к встрече лидеров, но именно Путин не хочет этого и перекладывает ответственность на Киев.

"Путин снова все перекрутил. Украина давно поддержала предложение США о прекращении огня, еще в марте. Также Украина давно заявила о готовности к встрече лидеров, в частности с участием Трампа, Эрдогана и Европы. Путин стоит и говорит, что кто-то не хочет говорить. На самом же деле именно Путин хочет дальше воевать и обстреливает Украину. Рецепт от лжи - бить его больно. Только так", - подчеркнул Коваленко.

Путин назвал украинскую власть "неконституционной". При этом именно он является нелегитимным президентом, потому что неоднократно менял Конституцию РФ для сохранения власти и проводил незаконные выборы на оккупированных территориях.

Мирные переговоры Украины и РФ - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин вновь заявил, якобы Россия готова прекратить войну против Украины. Однако озвученные им условия фактически означают капитуляцию. Он требует, чтобы Вооруженные силы Украины оставили территории Запорожской и Херсонской областей, а также так называемые "ДНР" и "ЛНР" в пределах их административных границ.

Президент Украины Владимир Зеленский после заявлений Путина о "готовности прекратить войну" подчеркнул, что Украина предлагает России перейти от технических переговоров к встрече лидеров для завершения войны. Украина поддерживает усилия США и готова к переговорам в любое время.

Ранее сообщалось, что Россия медлит с организацией прямых переговоров между Зеленским и Путиным. В отчёте Института изучения войны отмечается, что Кремль избегает реальных переговоров, несмотря на призывы США, а заявление Пескова лишь подтверждает, что встреча маловероятна.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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