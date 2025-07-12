РФ может повторно ударить Орешником по Украине: в ГУР назвали главное условие

Применение Орешника по Днепру, вероятно, было демонстративным шагом, отметил Андрей Юсов.

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Андрей Юсов прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: минобороны России, ГУР

Что известно:

Не зафиксировано подтверждённых попыток повторного применения Орешника

Применение Орешника по Днепру, вероятно, было демонстративным шагом

На данный момент отсутствуют подтверждения, что после ноябрьского удара по Днепру в 2024 году Россия вновь пыталась использовать баллистическую ракету средней дальности Орешник против Украины.

"С ноября 2024 года (после атаки 21 числа) не зафиксировано подтверждённых попыток применения БРСД Орешник по украинской территории", – сообщил в ответ на запрос LIGA.net представитель одного из подразделений военной разведки Украины Андрей Юсов.

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По его словам, также нет достоверных сведений о последующих учениях или испытаниях данной ракеты.

Он уточнил, что применение Орешника по Днепру, вероятно, было демонстративным шагом, направленным на усиление давления на Украину и её союзников.

Как подчеркнул представитель ГУР, дальнейшее использование этого вооружения будет зависеть от личного решения российского президента Владимира Путина.

Юсов подтвердил, что ракета Орешник — это опытный вариант межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 Рубеж, которая не пошла в серийное производство.

Что касается технических характеристик, он сообщил, что заявленная дальность составляет до 5500 км (по версии российских источников — до 6000 км), а скорость — более 5 махов (то есть свыше 6000 км/ч). Ранее разведка сообщала, что на заключительном участке траектории ракета могла развивать скорость до 11 махов, что соответствует примерно 13 400 км/ч.

Ранее российские пропагандистские ресурсы писали о том, что диктатор Владимир Путин якобы поручил минобороны РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником" .

Как писал Главред, у Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине. С заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Виктор Ягун сказал, есть ли риск атаки Орешником по Киеву. Путин надеется, что после угроз Орешником украинцы испугаются.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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