'Граждане требуют': у Путина выдали новые страшилки об ударах Орешником

Мединский намекает на то, что под ударом могут оказаться Киев или Львов.

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РФ угрожает Украине "Орешником" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем говорит Мединский:

РФ угрожает Украине "Орешником"

Под ударом могут оказаться Киев, Львов

Помощник российского диктатора Владимир Мединский начал угрожать Украине "Орешником". Он намекнул на то, что под ударом может оказаться Киев или Львов, пишут росСМИ.

"После этого граждане требуют: "Нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров". И нам очень тяжело в этом отношении", - сказал Мединский. видео дня

При этом он пытается найти оправдание, говоря о том, что такие удары могут стать местью якобы за подрыв "пассажирского" поезда.

"Действительно наше население, наши граждане требуют гораздо более жестких действий от нас. Нам было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров, когда Украина специально в день нашего отъезда взорвала пассажирский поезд, погибли мирные жители и дети ... Это не поезд с танками. Это даже не поезд с топливом. Это видно, что это пассажирский поезд. И он убивает гражданских специально на мирной территории", - выдал помощник Путина.

Он также оправдывает удары по жилым домам в Украине, обвиняя во всем ПВО и радиоэлектронную борьбу.

"Понимаете, бывает, когда летит ракета по военному объекту, включается радиоэлектронная борьба, её отключают специально, эту ракету, она взрывается, попадает в соседний дом. Это часть войны, это трагедия. Бывает, когда ракету сбивают, падают обломки на жилые дома, гибнут люди. Но ... это ужасно. Но это часть войны", - добавил он.

Угроза ударов межконтинентальных баллистических ракет - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главное управление разведки заранее предупреждало, что в ночь на 19 мая Россия планирует провести "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

Комплекс Ярс / Инфографика: Главред

Издание Defense Express обращает внимание на необычное место проведения этого запуска - вместо традиционного полигона "Плесецк", где обычно осуществляют такие пуски, на этот раз речь идет о районе вблизи населенного пункта Свободный в Свердловской области, как указывалось в сообщении ГУР.

Позже выяснилось, что пуск так и не состоялся. Аналитики не исключали внештатной ситуации.

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Кто такой Владимир Мединский? Владимир Мединский - российский политик украинского происхождения, государственный деятель, писатель. Помощник Президента РФ с 24 января 2020 года, пишет Википедия.

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