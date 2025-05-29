'Места уже определены': в Беларуси мечтают о размещении 'Орешника' до конца года

У Лукашенко назвали главную цель размещения российских ракет.

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Ракеты "Орешник" могут появиться в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

"Орешник" может появиться в Беларуси до конца года

Главная цель размещения ракет - социально-экономическое развитие Беларуси

Российские ракеты "Орешник" могут появиться на территории Беларуси до конца 2025 года. С местами размещения стороны якобы уже определились. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, которого цитируют белорусские СМИ, передает РБК-Украина.

Вольфович напомнил, что некоторые украинские чиновники и другие чиновники ранее утверждали, что планы по размещению "Орешника" в Беларуси - выдумка.

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"Работа идет. Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей - что это блеф, что ничего этого нет... Пусть тешат себя надеждой... Беларусь не ставит целью увеличение численности вооруженных сил или военного бюджета. Мы прекрасно понимаем, что наша главная цель - социально-экономическое развитие нашей страны, улучшение благосостояния наших граждан", - рассказал он.

По его словам, вопрос размещения российского ракетного комплекса перейдет "в практическую плоскость" до конца 2025 года.

"Ракетный комплекс "Орешник" планируют разместить в Беларуси до конца текущего года, места для его размещения уже определены", - заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

Что известно о РС-26 "Рубеж" (Орешник) / Инфографика: Главред

Угроза ударов межконтинентальных баллистических ракет - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главное управление разведки заранее предупреждало, что в ночь на 19 мая Россия планирует провести "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

Издание Defense Express обращает внимание на необычное место проведения этого запуска - вместо традиционного полигона "Плесецк", где обычно осуществляют такие пуски, на этот раз речь идет о районе вблизи населенного пункта Свободный в Свердловской области, как указывалось в сообщении ГУР.

Позже выяснилось, что пуск так и не состоялся. Аналитики не исключали внештатной ситуации.

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Что такое Ярс PC-24 Ярс - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники (МИТ) под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова. Является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М". Тактико-технические характеристики не раскрываются. Известно, что максимальная дальность ракеты Ярс - 12 тысяч километров.

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