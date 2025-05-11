'Король на самом деле голый': известно, почему угрозы Путина 'Орешником' - пустые

Ракета "Орешник" может быть без взрывчатого вещества.

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Путин угрожает ударом "Орешника" / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Главное из заявления обозревателя:

Путин поддерживает миф о силе армии РФ парадами и "Орешником"

Одна ракета "Орешник" вообще не долетела до Украины

Себестоимость "Орешника" почти 80 миллионов долларов

Военные парады на 9 мая и угрозы "Орешником" помогают российскому диктатору Владимиру Путину поддерживать миф о силе и мощи российской армии. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Манипуляция с такой "вундерваффе"-ракетой, как "Орешник". В России же с этой ракетой носятся, как курица с писаной торбой. "Орешник", "Орешник"... А что "Орешник"? РС-26 "Рубеж" - ракета, которую отправили на консервацию после того, как было принято решение, что ее производство и продолжение этого проекта по финансовым и другим причинам нерентабельны", - подчеркнул он.

По его словам, по Днепру запустили именно то, что расконсервировали, а одна расконсервированная ракета "Орешник" вообще не долетела до Украины.

"А почему не было других пусков? В России постоянно угрожают "Орешником", но почему-то не было третьего, четвертого, пятого, десятого пусков. Почему эта ракета у них стартует только с Капустиного Яра, а не с любой локации? Она же мобильная. Чем россияне угрожают? Боевой частью? Что такое боевая часть "Орешника"? Они могут использовать или конвенционную боевую часть, или ядерный боезаряд", - отметил эксперт.

Коваленко также добавил, что конвенционная боевая часть - это 36 пустых "болванок", даже без взрывчатого вещества.

"Там нет взрывчатки, потому что взрывчатка на таких высотах и на таких скоростях в стратосфере и взорвется. А каждая из этих 36 болванок - это около 20 кг тротила. Суммарно мощность взрыва - 720 кг тротила. Но 720 кг тротила - это чуть больше, чем 9М723, то есть ОТРК "Искандер", где 500 кг, и чуть меньше, чем ракета Х-22-32, где 900 кг боевой части. Эти ракеты прилетали по Украине нон-стоп и продолжают прилетать, особенно "Искандеры"", - подчеркнул он.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Обозреватель напомнил, что себестоимость "Орешинка" почти 80 миллионов долларов, тогда как "Искандера" - примерно 1,5-2 миллиона.

"Вот почему я говорю о том, что король на самом деле голый", - подытожил Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как Путин опозорился на параде 9 мая:

Ракета "Орешник" - что известно

Как сообщал Главред, российские оккупанты могут готовиться к удару ракетой "Орешник" по Украине. Об этом свидетельствует запланированное закрытие воздушного пространства в районе российского полигона "Капустин Яр". Именно оттуда ранее происходил запуск ракеты такого типа.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что несмотря на то, что по данным пропагандистов РФ, диктатор Владимир Путин якобы приказал определить цели для удара "Орешником", в Украине нет таких военных объектов, по которым целесообразно использовать эту ракету.

В то же время, бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет атаковать Киев ракетой "Орешник".

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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