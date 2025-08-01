Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

Даяна Швец
1 августа 2025, 14:32обновлено 1 августа, 15:15
4077
Путин заявил, что якобы выступает за достижение долгосрочного мира в Украине, который не будет иметь никаких временных ограничений.
Путин, армия РФ
Путин сделал заявление об окончании войны в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Ключевое:

  • Путин хочет выход Украины из территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей
  • Украина якобы должна отказаться от вступления в НАТО и закрепить свой нейтральный статус
  • Он также пригрозил запуском в серийное производство нового ракетного комплекса "Орешник"

Президент России Владимир Путин назвал два условия для прекращения огня в Украине. Ранее Трамп выдвинул Путину 10-дневный срок, угрожая иначе санкциями. Таким образом сегодня от российского президента прозвучал ответ на этот "ультиматум".

"Я готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024-го... Огонь прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР (террористические организации – ред.)в пределах их административных границ", - заявил он.

видео дня
Путін зробив заяви про війну в Україні
Путин сделал заявления о войне в Украине / фото: тг-канал Главред

При этом лидер Кремля заявляет, что Украина якобы должна официально уведомить РФ о гарантиях невступления в НАТО. А также требует нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

Как только начнется вывод войск и прозвучит это заявление, РФ сразу прекратит огонь, заявил Путин.

"Нам нужен длительный и прочный мир, который бы устраивал Украину и Россию", - заявил Путин.

Кроме того, Путин назвал основной целью "искоренение причин кризиса в Украине и обеспечение безопасности России". Он считает, что безопасность России и Украины может быть обеспечена в контексте всеобщей европейской безопасности.

Путин также положительно оценил результаты переговоров Украины и РФ в Стамбуле, в частности, обмены пленными.

В то же время, по его словам, хотя украинская делегация положительно отреагировала на предложение Кремля создать три рабочие группы для переговоров, эти группы до сих пор не начали работать. По мнению Путина, они позволили бы вести "более основательные разговоры".

"Все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий. Чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, нужно вести подробные разговоры, но не на публике", - сказал Путин.

Также он допустил возможность приостановки переговоров, заявив: "Если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, то Россия может подождать".

Также Путин вновь пригрозил Украине оружием. Он заявил, что ракетный комплекс "Орешник" запущен в серийное производство и изготовлена первая партия.

Комплекс Ярс, инфографика
Ярс / Главред-инфографика

Окончание войны в Украине – что известно

Главред напоминает, что президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до 8 августа. Постоянный представитель Штатов в ООН заявил, что Вашингтон готов приложить дополнительные усилия для достижения этой цели.

Кроме того, Трамп выдвинул России новый ультиматум, дав ей 10-12 дней вместо 50 на подписание мира с Украиной. В случае несоблюдения сроков, на покупателей российских энергоресурсов будут наложены санкции.

Ранее также и польский премьер-министр Дональд Туск выступал с похожими заявлениями. Он заявлял, что существует много признаков того, что война России против Украины "может быть прекращена" в ближайшее время.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ Дональд Трамп Владимир Путин режим прекращения огня новости Украины Путин новости война России и Украины мирные переговоры Ракета Орешник Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братом

Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братом

15:40Война
Путин сделал заявление о прекращении огня: Зеленский резко ответил диктатору

Путин сделал заявление о прекращении огня: Зеленский резко ответил диктатору

15:23Война
Землетрясение на Камчатке повредило базу с атомными подводными лодками РФ - СМИ

Землетрясение на Камчатке повредило базу с атомными подводными лодками РФ - СМИ

15:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

"Помогла родственникам в Украине": предательница Ани Лорак попала в беду

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 2 августа: Скорпионам - проблема, Тельцам - сюрприз

Риск опасной "сделки" Трампа и Путина по Украине: в Politico раскрыли детали

Риск опасной "сделки" Трампа и Путина по Украине: в Politico раскрыли детали

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

Последние новости

16:35

Какая страна придумала пиво: неожиданный ответ просто убьет наповал

16:25

Может спасти жизнь: лишь единицы знают, зачем шторка в багажнике автоВидео

15:54

НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране: на сколько разбогатеют украинцы

15:40

Ракета оборвала жизни целой семьи: погибла воспитательница с сыновьями и братомФото

15:36

Разметают, как горячие пирожки: какую марку авто больше всего любят украинцы

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
15:32

Как до блеска отчистить кастрюли и сковородки: простой, но 100%-ный способВидео

15:23

Путин сделал заявление о прекращении огня: Зеленский резко ответил диктатору

15:15

Землетрясение на Камчатке повредило базу с атомными подводными лодками РФ - СМИ

14:59

Украина и США готовят историческое соглашение – Ермак

Реклама
14:57

Культурный отдых в СССР: что делали люди, чтобы убежать от серости будней

14:32

Речь не о России: дипломат заявил, что одна из стран затягивает войну в Украине

14:32

"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

14:16

Если США введут санкции, то экономика РФ может просто рухнуть - Огрызко

14:15

Один орган стареет гораздо быстрее других: ученые ошеломили результатом анализаВидео

14:14

Между двумя футболистами есть три различия: удастся ли вам их найти за 27 секунд

14:09

Более 1 500 грн ежемесячно: пенсионерам Украины выплатят приятные надбавки

14:02

"Из героя превратится в мишень": есть ли шанс, что Путин закончит войну против УкраиныВидео

13:54

Проще некуда: изумительный салат с курицей за несколько минутВидео

13:48

Какая часть свинины самая вкусная: все будут удивленыВидео

13:15

Дороже на 25%: в Украине цены на популярный продукт превысили европейские

Реклама
13:14

Германия начинает передачу систем Patriot: когда и сколько получит Украина

13:09

"Болезненный удар": как санкции США могут повлиять на бизнес в КНР, Индии и БразилииВидео

13:05

Впервые за много лет: Галкин обрезал кудри и показался в кардинально новом образе

12:45

Дожди с грозами накроют несколько областей: где будут сильные осадки

12:44

Почему 2 августа нельзя шить и резать: какой церковный праздник

12:20

Тревога по-новому: в одной из областей Украины сирена будет звучать не везде

12:11

"Мелисса психанула": невестка жестко наказала Наташу Королеву после ссоры

11:58

Крупная партия ракет для Украины: Пентагон раскрыл подробности заказа

11:56

Уйдут миллионы: СМИ назвали проблему, возникшую из-за реактивных дронов РФ

11:44

Растрата миллиарда на продуктах для ВСУ: СБУ задержала экс-чиновника Минобороны

11:40

$50 млрд за два года: сенаторы США требуют оказать масштабную поддержку Киеву

11:29

Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

11:21

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Драконам - травма, Лошадям - тревога

11:08

Что скрывают новые реактивные дроны РФ: эксперт объяснил, в чем их опасность

10:58

В Киеве завершили спасательную операцию: Зеленский озвучил количество погибшихФото

10:52

"Мы потеряем Покровск": оккупантам остался один шаг до окружения города - The Telegraph

10:51

Будут хрустящими и очень вкусными: идеальный рецепт, как замариновать кабачкиВидео

10:47

Известный певец публично обозвал и унизил Виктора Павлика - что случилось

10:32

"Приближаем мир": Сырский отчитался о рекордных 33 тысячах потерь РФ за июль

10:18

Путин мечтал об аннексии Крыма еще в 90-х: доказательства нашли в архивахВидео

Реклама
10:05

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко

10:03

В Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги: какие сроки

09:57

"От предыдущих диагнозов не отошла": дочь Мирошниченков серьезно заболела

09:56

"Нельзя исключать": ГПСУ вышли с заявлением об опасности из Беларуси

09:21

Беда будет преследовать: можно ли спать напротив зеркала - священник ответил

09:20

Не говорил о многом: раскрыта настоящая причина смерти Халка Хогана

09:09

"Маленькую жизнь прожили": Елена Шоптенко потеряла близкого человека

09:08

Какие последствия сокращения срока ультиматума Трампа?мнение

08:54

ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях - ISW

08:20

Россияне переходят на сторону ВСУ, сливая данные о технике и штабах РФ - "АТЕШ"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять