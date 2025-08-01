"Я готов закончить войну": Путин вышел с заявлением и назвал условие конца огня

Путин заявил, что якобы выступает за достижение долгосрочного мира в Украине, который не будет иметь никаких временных ограничений.

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Путин сделал заявление об окончании войны в Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Ключевое:

Путин хочет выход Украины из территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей

Украина якобы должна отказаться от вступления в НАТО и закрепить свой нейтральный статус

Он также пригрозил запуском в серийное производство нового ракетного комплекса "Орешник"

Президент России Владимир Путин назвал два условия для прекращения огня в Украине. Ранее Трамп выдвинул Путину 10-дневный срок, угрожая иначе санкциями. Таким образом сегодня от российского президента прозвучал ответ на этот "ультиматум".

"Я готов закончить войну на условиях, которые были в июне 2024-го... Огонь прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР (террористические организации – ред.)в пределах их административных границ", - заявил он. видео дня

Путин сделал заявления о войне в Украине / фото: тг-канал Главред

При этом лидер Кремля заявляет, что Украина якобы должна официально уведомить РФ о гарантиях невступления в НАТО. А также требует нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

Как только начнется вывод войск и прозвучит это заявление, РФ сразу прекратит огонь, заявил Путин.

"Нам нужен длительный и прочный мир, который бы устраивал Украину и Россию", - заявил Путин.

Кроме того, Путин назвал основной целью "искоренение причин кризиса в Украине и обеспечение безопасности России". Он считает, что безопасность России и Украины может быть обеспечена в контексте всеобщей европейской безопасности.

Путин также положительно оценил результаты переговоров Украины и РФ в Стамбуле, в частности, обмены пленными.

В то же время, по его словам, хотя украинская делегация положительно отреагировала на предложение Кремля создать три рабочие группы для переговоров, эти группы до сих пор не начали работать. По мнению Путина, они позволили бы вести "более основательные разговоры".

"Все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий. Чтобы подойти к решению российско-украинского конфликта мирным путем, нужно вести подробные разговоры, но не на публике", - сказал Путин.

Также он допустил возможность приостановки переговоров, заявив: "Если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, то Россия может подождать".

Также Путин вновь пригрозил Украине оружием. Он заявил, что ракетный комплекс "Орешник" запущен в серийное производство и изготовлена первая партия.

Ярс / Главред-инфографика

Окончание войны в Украине – что известно

Главред напоминает, что президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до 8 августа. Постоянный представитель Штатов в ООН заявил, что Вашингтон готов приложить дополнительные усилия для достижения этой цели.

Кроме того, Трамп выдвинул России новый ультиматум, дав ей 10-12 дней вместо 50 на подписание мира с Украиной. В случае несоблюдения сроков, на покупателей российских энергоресурсов будут наложены санкции.

Ранее также и польский премьер-министр Дональд Туск выступал с похожими заявлениями. Он заявлял, что существует много признаков того, что война России против Украины "может быть прекращена" в ближайшее время.

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