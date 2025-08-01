"Приближаем мир": Сырский отчитался о рекордных 33 тысячах потерь РФ за июль

Коротко о потерях РФ:
- За июль украинские военные уничтожили 33 220 российских солдат
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 940 солдат РФ и значительное количество техники
Украинские силы обороны продолжают успешно уничтожать войска России, нанося существенные потери как в живой силе, так и в технике. Как сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в своем посте на Facebook, только за июль украинские военные ликвидировали более 33 тысяч российских солдат.
"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины. Борьба продолжается. Слава Украине!", - сообщил главнокомандующий ВСУ.видео дня
По словам Сырского, только за июль силы обороны ликвидировали 33 220 российских солдат. Генерал поблагодарил украинских защитников за их профессиональную работу и выразил уверенность в дальнейшей борьбе.
В то же время Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки, 31 июля, было уничтожено еще 940 российских военных, а также технику на миллионы долларов.
В общем, за время полномасштабного вторжения, которое длится с 24 февраля 2022 года, потери армии РФ составили примерно:
- личный состав: 1 054 200 (+940)
- танки: 11 068 (+1)
- бронемашины: 23 068 (+2)
- артсистемы: 30 944 (+33)
- РСЗО: 1 451
- системы ПВО: 1 203 (+1)
- самолеты: 421
- вертолеты: 340
- БПЛА: 49 057 (+163)
- крылатые ракеты: 3 551 (+3)
- корабли/катера: 28
- подводные лодки: 1
- автотехника: 56 894 (+72)
- спецтехника: 3 935
Ситуация на фронте - последние детали
Главред рассказывал, что в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится о том, что ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях.
В то же время "АТЕШ" отмечает рост количества российских военных, которые готовы сотрудничать с Силами обороны Украины. Так, агент, который служит в 57-й отдельной бригаде ВС РФ, передал координаты танков Т-62, которые были замаскированы.
В то же время ГПСУ вышли с заявлением об опасности из Беларуси. Существует угроза роста напряжения и возможных провокаций во время совместных учений Минска и Москвы.
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О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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