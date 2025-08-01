"Нельзя исключать": ГПСУ вышли с заявлением об опасности из Беларуси

Украина усиливает свои оборонительные возможности на границе, наращивая инженерные укрепления.

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Есть ли угроза со стороны Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Ключевое из заявлений Демченко:

Ударных группировок в Беларуси нет, но бдительность сохраняется

Россия может использовать учения в Беларуси для провокаций

Представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал, есть ли на территории Беларуси сформированные или ударные группировки, которые бы угрожали Украине. В то же время, по его словам, опасность провокаций сохраняется.

"По состоянию на сейчас какого-то изменения обстановки непосредственно по направлению нашей границы мы не фиксируем. На территории Беларуси нет сформированных или тех, которые бы формировались, каких-то ударных группировок, которые бы угрожали нашей стране. Но наша бдительность должна быть постоянная", - сказал он в эфире национального телемарафона. видео дня

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Комментируя учения Беларуси и России, Демченко заявил, что Украина следит за тем, что должно произойти на территории соседней страны.

"Нужно понимать, что в целом, как и раньше, несмотря на активную или неактивную фазу, направление границы с Беларусью для нас остается угрожающим. Поэтому мы продолжаем исключительно наращивать наши оборонительные возможности... по линии границы, укрепляя ее в инженерном отношении, а также в пограничном", - рассказал Демченко.

В то же время, по словам Демченко, анализируя активную фазу этих учений, можно сделать вывод, что угроза для Украины в этот период будет расти.

В то же время задачей разведки является отследить, какое количество своих сил Россия сможет привлечь к этим учениям на территорию Беларуси.

"Но нельзя исключать, даже несмотря на то, например, если это будет небольшое количество (этих сил - ред.), что не будут совершаться какие-то провокации по направлению нашей границы, или другие какие-то действия", - заявил спикер.

Угроза со стороны Беларуси - что известно

Напомним, Главред со ссылкой на спикера ГПСУ Андрея Демченко писал, что РФ может устроить провокации из Беларуси. Он заявил, что Беларусь в дальнейшем поддерживает Россию, поэтому Украине необходимо продолжать усиливать свои оборонительные способности на границе.

За ситуацией ведется постоянное наблюдение, поскольку в сентябре ожидается рост угрозы из-за запланированных совместных российско-белорусских военных учений.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказался относительно того, можно ли ожидать каких-то неожиданных действий от ВСУ на территории России или Беларуси.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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