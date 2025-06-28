Операция в Беларуси или зачистка 'ПМР': неожиданный прогноз нового плана для ВСУ

Любые операции ВСУ, подобные Курской, которые будут иметь похожий эффект, будут полезны для Украины.

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/ Коллаж: Главред, фото: 115 ОБр ТРО ВСУ, Олег Некало

Важное из заявлений Коваленко:

Операции ВСУ могут быть не только на территории РФ

Для начала операции ВСУ на белорусской территории нужен повод

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, стоит ли ожидать неожиданностей от ВСУ на территории России или Беларуси.

"Вполне возможны. Мы никогда не отказываемся от проведения таких действий на территории противника, потому что для нас это полезно и важно, несмотря на критику Курской операции", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт уверен в том, что любые операции ВСУ, подобные Курской, которые будут иметь похожий эффект, будут полезны для Украины, причем речь идет об операциях не только на территории РФ.

"Пока Беларусь не дает нам поводов для начала такой операции на ее территории. Если с белорусской территории будет реализована какая-то угроза, у нас будут основания начать операцию там. Пока что таких оснований нет", - не исключает он.

Собеседник отмечает, что такая же ситуация и с Приднестровьем, откуда исходит угроза для Украины.

"Мы были бы только за то, чтобы зачистить Приднестровье, но должна появиться причина, повод задействовать наши войска, а также нужен соответствующий запрос от Кишинева", - пояснил он.

Эксперт также уверен в том, что для начала операции ВСУ на белорусской территории нужен повод.

"Сейчас не 2022 год. Разве что Лукашенко что-то выкинет. А он этого не сделает, потому что действует взвешенно, даже пытается наладить отношения с Соединенными Штатами и выбить себе определенные преференции, демонстрирует открытость и лояльность к администрации 47-го президента США. Хотя было бы очень интересно, если бы во время визита Кита Келлога в Минск Украина начала операцию на территории Беларуси, дошла бы до Минска и привезла бы Келлога к дочери в Киев. Это был бы номер. Так что я считаю такие операции на территории России или Беларуси вполне возможными", - добавил Коваленко.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

Напомним, в Беларуси ранее проходили военные учения возле украинской границы под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета. Учения включали прием военнообязанных, восстановление навыков командного состава и подготовку военных к выполнению задач вместе с инженерными подразделениями.

Также белорусское командование вернуло подразделения Вооруженных Сил на приграничную территорию с Украиной, где они находились до сентября-октября 2024 года. Общая численность переброшенных подразделений - около 1500 человек. Однако на данный момент эти силы не представляют угрозы для Украины.

Как сообщал Главред, в Беларуси создано около 14 новых отрядов, состоящих из белорусских военных и "вагнеровцев". Эти подразделения могут использовать для поддержки российских войск в Курской области в феврале.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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