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РФ может устроить провокации из Беларуси: в ГПСУ раскрыли тревожный сценарий

Алексей Тесля
16 июня 2025, 13:13
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Не исключены демонстративные действия в направлении границы Украины, говорит Андрей Демченко.
РФ может устроить провокации из Беларуси: в ГПСУ раскрыли тревожный сценарий
РФ может устроить провокацию из Беларуси / Коллаж: Главред, фото: 115 ОБр ТРО, Олег Некало

Главное:

  • РФ во время военных учений в Беларуси может прибегнуть к провокациям
  • Не исключены действия в направлении границы Украины

Страна-агрессор РФ во время военных учений в Беларуси может прибегнуть к провокациям или демонстративным действиям в сторону украинской границы, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Мы за этим активно следим для того, чтобы понимать, какое количество своих сел Россия может или планирует привлечь к этим учениям и собственно, где они будут проходить. Есть предварительная информация, что они могут проводиться более вглубь территории Беларуси, если говорить о собственно направлении с границей Украины. Мне сложно сказать, с чем это связано, возможно действительно есть какие-то опасения у Беларуси по этому поводу", - сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Демченко, по состоянию на сейчас активной фазы российско-белорусских учений не наблюдается. Кроме того, на территории РБ сейчас нет ударных группировок РФ, которые могли бы представлять угрозу для Украины.

армия Беларуси инфографика
/ Инфографика: Главред

"Для нас, конечно, приоритет - изучение той информации, которую мы можем получить по активной фазе совместных учений. Потому что именно в это время риск для нашей страны может увеличиваться. Можно не исключать каких-то демонстративных действий в направлении нашей границы. Но наша основная задача - быть готовыми к развитию любых ситуаций", - добавил спикер.

Он отметил, что Беларусь продолжает поддерживать Россию. Поэтому стоит продолжать наращивать свои оборонительные возможности по линии границы.

Угрозы на границе Украины и Беларуси - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что в последнее время в непосредственной близости к границе с Беларусью какой-либо ударной группировки, которая бы формировалась или была сформирована, украинские подразделения, которые за этим наблюдают, не фиксируют.

Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп сообщил, что в случае переброски в Беларусь российской группировки, Украине нужно расценивать ситуацию как серьезную и делать выводы, на что могут быть способны оккупанты.

Накануне эксперт Николай Сунгуровский заявлял, что наращивание военных сил Россией в Беларуси имеет потенциальную угрозу для Киева, Польши и стран Балтии. Точное место, куда Россия может направить свои силы, будет зависеть от того, где Путин найдет наиболее уязвимую точку.

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Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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