Угрожающее направление: в ГПСУ сказали, что происходит на границе с Беларусью

Главное из заявления представителя ГПСУ:
- Сейчас ситуация на границе с Беларусью стабильная
- Это направление остается угрожающим
- ВСУ будут знать, если произойдет перемещение российских подразделений в Беларусь
Если войска страны-агрессора России начнут перемещаться на территорию Беларуси, ГПСУ получит об этом информацию. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.
По его словам, на данный момент ситуация на границе с Беларусью не меняется, как и не меняется ситуация, которая сейчас есть вглубь территории Беларуси.
"Однако это направление остается угрожающим, учитывая то, что Россия может попытаться использовать его повторно. Теперь в непосредственной близости к границе какой-то ударной группировки, которая бы формировалась или была сформирована, наши подразделения, которые за этим наблюдают, не фиксируют", - подчеркнул он.
Демченко также добавил, что на данный момент российских подразделений на территории Беларуси, которые бы представляли угрозу Украине в том количестве, которое бы могло к этому привести, нет.
"Мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь дальше, к сожалению, поддерживает Россию. И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-то другим действиям", - подчеркнул спикер ГПСУ.
Он также отметил, что россияне снова анонсируют совместные учения.
"Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, мы об этом будем знать", - подытожил Демченко.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, в оперативно-стратегической группировке войск Хортица заявили, что подразделения армии страны-агрессора РФ пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на нескольких направлениях фронта, однако потерпели неудачу.
В отчете американского Института изучения войны сообщается, что Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении, о чем свидетельствуют геолокационные кадры. В частности, ВСУ продвинулись вдоль улицы Центральной в южной части Щербиновки (к западу от Торецка).
Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Новопавловском направлении значительно обострилась. Российские войска пытаются прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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