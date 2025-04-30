Угрожающее направление: в ГПСУ сказали, что происходит на границе с Беларусью

В РФ снова анонсировали совместные с Беларусью учения.

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Ситуация на границе с Беларусью / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Главное из заявления представителя ГПСУ:

Сейчас ситуация на границе с Беларусью стабильная

Это направление остается угрожающим

ВСУ будут знать, если произойдет перемещение российских подразделений в Беларусь

Если войска страны-агрессора России начнут перемещаться на территорию Беларуси, ГПСУ получит об этом информацию. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

По его словам, на данный момент ситуация на границе с Беларусью не меняется, как и не меняется ситуация, которая сейчас есть вглубь территории Беларуси.

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"Однако это направление остается угрожающим, учитывая то, что Россия может попытаться использовать его повторно. Теперь в непосредственной близости к границе какой-то ударной группировки, которая бы формировалась или была сформирована, наши подразделения, которые за этим наблюдают, не фиксируют", - подчеркнул он.

Демченко также добавил, что на данный момент российских подразделений на территории Беларуси, которые бы представляли угрозу Украине в том количестве, которое бы могло к этому привести, нет.

"Мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь дальше, к сожалению, поддерживает Россию. И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-то другим действиям", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Он также отметил, что россияне снова анонсируют совместные учения.

"Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, мы об этом будем знать", - подытожил Демченко.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в оперативно-стратегической группировке войск Хортица заявили, что подразделения армии страны-агрессора РФ пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на нескольких направлениях фронта, однако потерпели неудачу.

В отчете американского Института изучения войны сообщается, что Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении, о чем свидетельствуют геолокационные кадры. В частности, ВСУ продвинулись вдоль улицы Центральной в южной части Щербиновки (к западу от Торецка).

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Новопавловском направлении значительно обострилась. Российские войска пытаются прорваться к границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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