ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях - ISW

О чем говорят аналитики:

Украинские военные продолжают демонстрировать прогресс на фронте, в частности в восточных районах Запорожской области. Об этом говорится в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Согласно информации ISW, анализ видео с геолокацией, обнародованного 31 июля, подтверждает, что Силы обороны Украины недавно вернули под свой контроль населенный пункт Темировка, расположенный к северо-востоку от города Гуляйполе.

Кроме этого, украинское командование добилось успехов и на Лиманском направлении. В частности, в районе южнее Дибровы, что лежит к востоку от Лимана.

Кроме того, украинские подразделения продвинулись в направлении Великомихайловки, где им удалось освободить Малиевку, населенный пункт к юго-востоку от указанного села.

В свою очередь Генштаб ВСУ также сообщает, что на Новопавловском направлении армия России за последние сутки осуществила двадцать три атаки в районах населенных пунктов:

"За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты и 72 единицы автомобильной техники оккупантов", - говорится в сообщении Генштаба.

Главред писал о том, ВСУ разоблачили новый сценарий врага в Часовом Яру. Украинские военные сообщили, что российские оккупанты для информационного шума устанавливают триколоры - речь идет о районе огнеупорного комбината, который украинские силы уже длительное время не контролируют, а также о части района Северный.

В то же время в Генштабе рассказали, где враг планировал прорыв. Украинские защитники успешно отбили большинство вражеских атак на юге, востоке и севере, остановив штурмы противника.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин объяснил, почему россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу. Российские войска усиливают свою артиллерию и противотанковые средства, поскольку опасаются возможных десантных операций ВСУ.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.