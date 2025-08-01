ВСУ молниеносно деоккупировали важные пункты сразу на двух направлениях - ISW

О чем говорят аналитики:
- ВСУ имеют успех в продвижении в восточной части Запорожской области
- Зафиксировано продвижение украинских войск на Лиманском направлении
Украинские военные продолжают демонстрировать прогресс на фронте, в частности в восточных районах Запорожской области. Об этом говорится в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Согласно информации ISW, анализ видео с геолокацией, обнародованного 31 июля, подтверждает, что Силы обороны Украины недавно вернули под свой контроль населенный пункт Темировка, расположенный к северо-востоку от города Гуляйполе.
"Российские войска 31 июля продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, однако не достигли никакого продвижения. 30 и 31 июля российские силы атаковали к западу от Орехова, вблизи Малых Щербаков, Плавней и Степногорска. Силы обороны юга Украины опровергли информацию о захвате Каменского (к западу от Орехова), но отметили, что бои в населенном пункте продолжаются", - отмечают аналитики.
Кроме этого, украинское командование добилось успехов и на Лиманском направлении. В частности, в районе южнее Дибровы, что лежит к востоку от Лимана.
Кроме того, украинские подразделения продвинулись в направлении Великомихайловки, где им удалось освободить Малиевку, населенный пункт к юго-востоку от указанного села.
В свою очередь Генштаб ВСУ также сообщает, что на Новопавловском направлении армия России за последние сутки осуществила двадцать три атаки в районах населенных пунктов:
- Запорожье;
- Ялта;
- Звезда;
- Поддубное;
- Толстой;
- Мирное;
- Шевченко;
- Вольное Поле;
- Новоселка;
- Новополье;
- Темировка.
"За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты и 72 единицы автомобильной техники оккупантов", - говорится в сообщении Генштаба.
Новости Украины - что происходит на фронте
Главред писал о том, ВСУ разоблачили новый сценарий врага в Часовом Яру. Украинские военные сообщили, что российские оккупанты для информационного шума устанавливают триколоры - речь идет о районе огнеупорного комбината, который украинские силы уже длительное время не контролируют, а также о части района Северный.
В то же время в Генштабе рассказали, где враг планировал прорыв. Украинские защитники успешно отбили большинство вражеских атак на юге, востоке и севере, остановив штурмы противника.
Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин объяснил, почему россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу. Российские войска усиливают свою артиллерию и противотанковые средства, поскольку опасаются возможных десантных операций ВСУ.
Больше новостей о фронте:
- Был единственным путем РФ: МиГ уничтожил последний мост россиян на важном направлении
- Часть россиян зашла в центр крупного города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки
- ВСУ оттеснили врага в важной точке: россияне теряют позиции на Запорожье
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред