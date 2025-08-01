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Россияне переходят на сторону ВСУ, сливая данные о технике и штабах РФ - "АТЕШ"

Даяна Швец
1 августа 2025, 08:20
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Все больше солдат РФ начинают осознавать аморальность войны против Украины и готовы передавать важную информацию, говорят партизаны.
ВСУ, армия РФ
Россияне помогают Украине бить врага/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 31 отдельная механизированная бригада

О чем рассказали в "АТЕШ":

  • Партизаны помогли уничтожить вражескую технику на южном фронте
  • Все больше российских солдат переходят на сторону правды

Украинским военным удалось уничтожить несколько российских танков на Запорожском направлении благодаря ценной информации, предоставленной одним из солдат России. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Согласно сообщению, агент подпольной организации, который служит в 57-й отдельной бригаде, обнаружил и быстро передал координаты тщательно замаскированных танков Т-62, которые находились в зоне боевых действий в Запорожье.

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РФ передают информацию о передвижении техники
РФ передают информацию о передвижении техники / фото: "АТЕШ"

Полученные данные позволили украинским Силам обороны оперативно принять меры для уничтожения вражеской бронетехники.

"Особое значение имеет тот факт, что все больше российских военных осознают преступный характер войны и выражают готовность сотрудничать", - пишут в "АТЕШ".

За последние недели уже были зафиксированы случаи информирования о маршрутах техники, расположении штабов, а также умышленного саботажа и повреждения российского вооружения.

РФ передают информацию о передвижении техники
РФ передают информацию о передвижении техники / фото: "АТЕШ"

Другие сообщения и предупреждения движения "АТЕШ"

Главред писал о том, что партизанское движение "АТЕШ" сообщило о значительных трудностях, с которыми сталкиваются российские войска на Херсонщине. По их данным, несмотря на критическую ситуацию, командование оккупантов продолжает отправлять своих солдат на боевые задания.

"АТЕШ" также информировал, что российские военные несут большие потери во время штурмов островов на Днепре. Недавние попытки наступления для них завершились полным провалом.

Кроме того, "АТЕШ" указал на перемещение боевых кораблей в Крыму. По информации партизан, состояние российского флота в Севастополе является крайне неудовлетворительным, и оккупанты пытаются спасти то, что от него осталось.

Больше важных новостей:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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