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Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

Руслан Иваненко
1 августа 2025, 01:03
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Воздушные силы доказывают, что новейшие ударные дроны можно обнаруживать и сбивать с помощью радиолокации.
Юрий Игнат, дроны Шахед
Представитель ПС ВСУ отмечает важность санкционного давления и военной помощи для остановки агрессии / armyinform.com.ua, Telegram

Кратко:

  • Россия начала применять реактивные ударные "Шахеды"
  • Новые дроны можно сбивать ПЗРК, авиацией и ракетами
  • Реактивные "Шахеды" обнаруживаются радиолокационно

Россия начала использовать новый тип ударных дронов - реактивные "Шахеды". Однако их можно эффективно уничтожать с помощью средств ПВО. Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Характеристики реактивных "Шахедов"

"Он похож на крылатую ракету, но имеет меньшую дальность полета, в зависимости от того, как программируют, сколько горючего закладывают. У него меньше боевая часть, а скорость полета может быть 500 км/ч, может быть меньше, например 300 км/ч или немножко больше 500. Это зависит от того, как его запрограммирует противник по тому или иному маршруту и какие параметры этого полета", - пояснил Игнат.

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Особенностью новейших "Шахедов" является наличие реактивного двигателя, выделяющего много тепла, поэтому их можно обнаружить и уничтожить.

"Сбить его можно ракетами из ПЗРК, ракетами с тепловыми головками", - отметил он.

Возможности ПВО и авиации против реактивных дронов

"Если мы крылатые ракеты и баллистику сбиваем, то почему мы не можем сбить реактивный БпЛА? Вопрос в том, что это новейший тип, конечно, что пулеметами ты его уже не собьешь. Но из ПЗРК сбить можно. Плюс авиация, истребители могут работать".

Также Игнат подчеркнул, что новые дроны могут быть замечены радиолокационными средствами.

"Если параметры по полету будут похожи на крылатую ракету, то реактивный дрон будет отображаться на радиолокационных станциях как радиотехнических войск, так и зенитно-ракетных войск".

Последствия ночной атаки на Киев 31 июля

Комментируя ночную атаку по Киеву 31 июля, Игнат напомнил, что во время обстрела был разрушен подъезд многоэтажки, есть погибшие.

"Это действительно жуткие кадры, которые облетают сегодня многие медиа, в том числе зарубежные. США. Я думаю, в США тоже будут сделаны выводы. К сожалению, только такие кадры и приводят к решениям тех людей, которые есть за рубежом и влияют на ход событий, на давление на Россию. Сегодня мировое сообщество должно максимально влиять на государство-агрессора прежде всего с помощью санкционного давления. Предоставление оружия Украине тоже важно, но принуждать Россию к прекращению огня именно экономическим давлением сегодня является ключевым в решении мирного процесса", - заявил он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Інфографіка: Главред

Технологическое развитие дронов и вызовы для Украины

Ранее первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что армия РФ начала внедрять технологии, которые позволяют "Шахедам" эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков.

Он подчеркивал, что развитие дроновых технологий в современной войне происходит очень быстро, меняется тактика и появляются новые решения, из-за чего Украине нужно действовать на опережение.

По его прогнозам, Россия в ближайшее время начнет массово применять реактивные дроны, и поэтому нынешние эффективные системы перехвата могут стать недостаточными уже в ближайшее время.

Атака РФ по Киеву 31 июля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские войска совершили масштабную атаку на Киев, применив дроны-камикадзе типа "Шахед" и крылатые ракеты. Попадания и обломки были зафиксированы в четырех районах столицы - Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском. Повреждены десятки объектов, есть масштабные разрушения, людей приходится вытаскивать из-под завалов.

В одном из жилых домов из-за прямого попадания полностью обвалился подъезд - под завалами остаются люди. Спасатели продолжают поисковые работы.

В течение ночи Россия выпустила по Украине 317 воздушных целей - 309 дронов и 8 крылатых ракет. Силы ПВО сбили или подавили 291 цель.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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война в Украине Воздушные Силы новости Украины Юрий Игнат атака дронов Дрон Shahed-136
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