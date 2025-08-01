Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

Президент Трамп должен подписать или отклонить бюджет с финансированием, которое поддерживает безопасность Украины.

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Сенаторы подчеркивают важность поддержки Украины для подготовки американских вооруженных сил / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Сенат США согласовал оборонный бюджет с выделением миллиарда долларов для Украины

Бюджет Пентагона на следующий год включает значительную поддержку Украины

Комитет Сената утвердил финансирование на поддержку Украины в оборонном бюджете

Комитет Сената США по вопросам ассигнований утвердил бюджет Министерства обороны на следующий финансовый год, в котором предусмотрено около 1 миллиарда долларов на поддержку Украины. Общий бюджет Пентагона составит 852 миллиарда долларов, что на 21,7 миллиарда больше первоначального запроса президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Финансирование несмотря на позицию администрации Трампа

Несмотря на просьбу администрации Трампа исключить помощь Украине из своего бюджетного запроса, соответствующий законопроект получил поддержку как республиканцев, так и демократов.

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Куда пойдут средства

Как отмечает издание, 800 миллионов долларов будет выделено на Инициативу по безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов - на Инициативу по безопасности Балтии. Значительная часть этих средств предназначена для поддержки Украины в войне против России.

Позиции сенаторов

Сенатор Крис Куонс, главный демократ подкомитета по оборонным расходам, отметил: "Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов".

Сенатор Митч Макконнелл, глава подкомитета по вопросам обороны, отметил: "Эта администрация США, как и предыдущая, недооценили уровень вызова, который перед нами стоит". "Прекращение сотрудничества с Украиной подорвет усилия наших вооруженных сил по подготовке к современному полю боя".

Что дальше

Законопроект должен пройти голосование в Сенате, после чего его согласуют с версией Палаты представителей, где финансирование Украины отсутствует. После этого документ направят в Белый дом для подписания или вето со стороны президента Трампа.

Помощь Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Украина получит истребители F-16 от Бельгии уже в этом и следующем году, однако точные даты передачи пока неизвестны.

Также Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов Об этом говорится в пресс-релизах Пентагона (номер один и номер два).

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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