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F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

Руслан Иваненко
21 июля 2025, 19:42обновлено 21 июля, 20:15
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Министр обороны Бельгии заявил, что страна передаст F-16 только после получения новых F-35.
F-16
Бельгия подтвердила намерение передать Украине F-16 в 2024-2025 годах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Бельгия передаст Украине F-16 в 2025 году
  • Передача зависит от получения Бельгией F-35
  • F-16 Бельгии имеют ядерный потенциал НАТО

Украина получит истребители F-16 от Бельгии уже в этом и следующем году, однако точные даты передачи пока неизвестны. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью изданию "Телеграф".

Передача самолетов зависит от поставки в саму Бельгию истребителей F-35, которыми планируется заменить имеющиеся F-16.

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"Мы не можем предоставить F-16, пока не получили F-35. Мы имеем способности DCA (речь идет о dual-capable aircrafts - самолеты двойного назначения, которые могут нести ядерное оружие, - ред.) Ядерная составляющая - это основа сдерживания в рамках НАТО. И мы - одна из ключевых стран, которая обеспечивает эту способность. Поэтому, в отличие от других государств, мы не можем передать свои F-16, пока не получим другие истребители, способные нести ядерное оружие", - пояснил Франкен.

Министр отметил, что каждая новая партия F-35 для Бельгии будет открывать возможность передать соответствующее количество F-16 Украине. Однако задержки в поставке новых самолетов автоматически будут влиять и на сроки передачи Украине.

"Потому что мы не можем отдать свои самолеты, не обеспечив собственное участие в системе коллективной обороны НАТО", - добавил он.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Как сообщает "Телеграф" со ссылкой на производителя Lockheed Martin, первый F-35 должен поступить в Бельгию "в ближайшие месяцы" в рамках заказа на 34 самолета.

Помощь Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Украина готовится получить 49 австралийских танков Abrams M1A1 SA и 32 Leopard 1A5 от Германии, Дании и Нидерландов. В то же время дальнейшие перспективы поставок тяжелой бронетехники вызывают беспокойство.

Также Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.

Кроме того, Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

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Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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