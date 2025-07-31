РФ обрушила на Украину более 300 дронов и 8 ракет: ранено рекордное число детей

В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. Зеленский призвал партнёров реализовать инструменты давления на РФ.

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РФ ударила по многоэтажке в Киеве / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главные тезисы:

В результате атаки РФ погибли 6 человек, более 50 - пострадали

Повреждено много жилых домов

В Киеве ищут по меньшей мере 10 человек, они под завалами

Ночью 31 июля армия РФ ударила по Украине при помощи более 300 дронов и 8 ракет. Киев был основной целью массированного обстрела. Также пострадали Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская и Киевская области.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, с ночи на местах российских ракетно-дроновых ударов работают спасатели, пожарные, медики и все необходимые службы.

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Имеются многочисленные повреждения жилищной инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд.

"На данный момент известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому оказывается необходимая помощь", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, "сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира".

"Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, вынудить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - добавил Зеленский.

Сколько жертв и пострадавших в столице

По последним данным, которые озвучил мэр Киева Виталий Кличко, пока что известно о шести погибших в результате атаки врага на столицу. Количество жертв, к сожалению, может возрасти.

Более 50 человек обратились за медицинской помощью. 30 из них медики госпитализировали.

По его словам, есть погибшие в Соломенском районе, где сильно поврежден в результате атаки врага жилой дом.В настоящее время известно всего о шести погибших жителях столицы. Среди жертв – шестилетний мальчик.

"Среди пострадавших 9 детей. Это самое большое количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны", - написал Кличко.

По данным главы МВД Игоря Клименко, в Киеве ищут по меньшей мере 10 человек - есть заявления о пропавших без вести. Вероятно, они находятся под завалами разрушенных домов на двух локациях.

Смотрите видео - Прямое попадание РФ по жилому дому в Киеве:

Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО. Подробности читайте в материале: Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицу.

Утром в четверг стало известно, что в одном из районов города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.

По состоянию на 07:42 были подтверждены данные о шести погибших. Четверо - в Святошинском районе, двое - в Соломенском. Среди погибших - ребенок, мальчик шесть лет.

Впоследствии число жертв и пострадавших возросло. Продолжается спасательная операция.

Дочь спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс объяснила, зачем Путин массированно ударил по гражданским в Киеве.

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