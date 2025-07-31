РФ обрушила на Украину более 300 дронов и 8 ракет: ранено рекордное число детей

Главные тезисы:
- В результате атаки РФ погибли 6 человек, более 50 - пострадали
- Повреждено много жилых домов
- В Киеве ищут по меньшей мере 10 человек, они под завалами
Ночью 31 июля армия РФ ударила по Украине при помощи более 300 дронов и 8 ракет. Киев был основной целью массированного обстрела. Также пострадали Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская и Киевская области.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, с ночи на местах российских ракетно-дроновых ударов работают спасатели, пожарные, медики и все необходимые службы.
Имеются многочисленные повреждения жилищной инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд.
"На данный момент известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому оказывается необходимая помощь", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, "сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира".
"Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, вынудить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - добавил Зеленский.
Сколько жертв и пострадавших в столице
По последним данным, которые озвучил мэр Киева Виталий Кличко, пока что известно о шести погибших в результате атаки врага на столицу. Количество жертв, к сожалению, может возрасти.
Более 50 человек обратились за медицинской помощью. 30 из них медики госпитализировали.
По его словам, есть погибшие в Соломенском районе, где сильно поврежден в результате атаки врага жилой дом.В настоящее время известно всего о шести погибших жителях столицы. Среди жертв – шестилетний мальчик.
"Среди пострадавших 9 детей. Это самое большое количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны", - написал Кличко.
По данным главы МВД Игоря Клименко, в Киеве ищут по меньшей мере 10 человек - есть заявления о пропавших без вести. Вероятно, они находятся под завалами разрушенных домов на двух локациях.
Смотрите видео - Прямое попадание РФ по жилому дому в Киеве:
Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно
Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.
Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО. Подробности читайте в материале: Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицу.
Утром в четверг стало известно, что в одном из районов города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.
По состоянию на 07:42 были подтверждены данные о шести погибших. Четверо - в Святошинском районе, двое - в Соломенском. Среди погибших - ребенок, мальчик шесть лет.
Впоследствии число жертв и пострадавших возросло. Продолжается спасательная операция.
Дочь спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс объяснила, зачем Путин массированно ударил по гражданским в Киеве.
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