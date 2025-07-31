Было попадание 5 ракет, одна - в дом: какой город стал основной целью удара РФ

В результате ударов есть погибшие и пострадавшие. Оккупанты запустили по Украине ночью более трех сотен дронов и ракет.

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Последствия удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Кратко:

Российские оккупанты ночью запустили по Украине 309 дронов и 8 крылатых ракет

Основным направлением удара стал Киев

Зафиксированы прямые попадания 5 ракет (одна - в дом в Киеве) и 21 дрона в 12 локациях

Российские оккупанты в ночь на 31 июля запустили по Украине 317 средств воздушного нападения (309 дронов и 8 крылатых ракет).

Основным направлением удара был Киев. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено с помощью радиоэлектронной борьбы 291 средство воздушного нападения противника, среди которых 288 ударных дронов и 3 крылатые ракеты Искандер-К.

"Зафиксировано прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным", - отмечается в сообщении.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине в ночь на 31 июля - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Киеве - "прилет" в жилой дом, сложился целый подъезд, под завалами люди. По данным КГВА, в столице десятки людей пострадали.

Также ранее сообщалось, что РФ ударила прямой наводкой в 9-этажку - в Киеве растет количество жертв и пострадавших. Последствия российской комбинированной атаки фиксируются на более чем 27 локациях. Очень пострадал Соломенский район.

Напомним, людей выбрасывало из окон - появились новые подробности ракетного удара РФ по Киеву. Известно о 6 погибших в результате атаки на столицу. Но их количество, к сожалению, может увеличиться.

Стало известно, что РФ обрушила на Украину более 300 дронов и 8 ракет - ранено рекордное количество детей. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. Зеленский призвал партнеров реализовать инструменты давления на РФ.

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