"Людей выбрасывало из окон": новые подробности ракетного удара РФ по Киеву

Сейчас известно о 6 погибших в результате атаки на столицу. Но их количество, к сожалению, может увеличиться.

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О последствиях ракетного удара по Киеву рассказали в МВД / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

"Прилет" ракеты произошел в пять часов утра

Спасатели продолжают разбирать завалы

Известно о 6 жертвах, их количество может возрасти

В ночь на 31 июля российская армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву, БПЛА заходили в столицу с разных сторон. Оккупанты применили в том числе и реактивные дроны. Через несколько часов после атаки дронов оккупанты ударили еще и ракетами. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, "прилет" по жилой многоэтажке в Свтошинском районе произошел около пяти часов утра в четверг - в это время люди еще спали. По его словам, жителей пострадавшего дома буквально выбрасывало из окон взрывной волной.

видео дня

Смотрите видео - Клименко рассказал об ударе российской ракеты по жилому дому:

В результате вражеского удара в девятиэтажке погиб шестилетний мальчик Матвей. По данным ТСН, в течение двух часов врачи пытались спасти ребенка, однако им не удалось сотворить чудо.

Известно, что среди пострадавших - девять детей.

На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы. Клименко рассказал, что на первом этаже дома в бетонной ловушке зажат человек. Спасателям приходится выполнять "ювелирную работу" спасателей, чтобы его достать.

Уже удалось освободить голову пострадавшего. Спасатели с ним общаются и могут предоставлять воду.

Смотрите видео - Идет операция по спасению пострадавшего жителя дома:

Стоит отметить, что, по словам жителей разрушенного дома в Святошинском районе, укрытия в нем нет.

Как сообщает УС, один из жителей рассказал, что его защитили от стекла роллеты на окнах. Раму вырвало и она упала на него.

Другая жительница третьего подъезда рассказала, что после дроновой атаки пошла спать, но от взрыва упала с кровати. Женщине повезло, что в квартире только стекло посыпалось.

По последним данным, которые озвучил мэр Киева Виталий Кличко, пока что известно о шести погибших в результате атаки врага на столицу. Количество жертв, к сожалению, может возрасти.

Более 50 человек обратились за медицинской помощью. 30 из них медики госпитализировали.

"Развернуты штабы для помощи всем пострадавшим. Также киевлянам, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате вражеской атаки, город выплачивает денежные компенсации. В частности, и на временную аренду жилья", - заявил мэр.

Смотрите видео - Прямое попадание РФ по жилому дому в Киеве:

Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО. Подробности читайте в материале: Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицу.

Утром в четверг стало известно, что в одном из районов города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.

По состоянию на 07:42 подтверждены данные о шести погибших. Четверо - в Святошинском районе, двое - в Соломенском. Среди погибших - ребенок, мальчик шесть лет.

Продолжается спасательная операция.

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