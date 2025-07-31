"Людей выбрасывало из окон": новые подробности ракетного удара РФ по Киеву

Кратко:
- "Прилет" ракеты произошел в пять часов утра
- Спасатели продолжают разбирать завалы
- Известно о 6 жертвах, их количество может возрасти
В ночь на 31 июля российская армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву, БПЛА заходили в столицу с разных сторон. Оккупанты применили в том числе и реактивные дроны. Через несколько часов после атаки дронов оккупанты ударили еще и ракетами. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко.
По его словам, "прилет" по жилой многоэтажке в Свтошинском районе произошел около пяти часов утра в четверг - в это время люди еще спали. По его словам, жителей пострадавшего дома буквально выбрасывало из окон взрывной волной.
Смотрите видео - Клименко рассказал об ударе российской ракеты по жилому дому:
В результате вражеского удара в девятиэтажке погиб шестилетний мальчик Матвей. По данным ТСН, в течение двух часов врачи пытались спасти ребенка, однако им не удалось сотворить чудо.
Известно, что среди пострадавших - девять детей.
На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы. Клименко рассказал, что на первом этаже дома в бетонной ловушке зажат человек. Спасателям приходится выполнять "ювелирную работу" спасателей, чтобы его достать.
Уже удалось освободить голову пострадавшего. Спасатели с ним общаются и могут предоставлять воду.
Смотрите видео - Идет операция по спасению пострадавшего жителя дома:
Стоит отметить, что, по словам жителей разрушенного дома в Святошинском районе, укрытия в нем нет.
Как сообщает УС, один из жителей рассказал, что его защитили от стекла роллеты на окнах. Раму вырвало и она упала на него.
Другая жительница третьего подъезда рассказала, что после дроновой атаки пошла спать, но от взрыва упала с кровати. Женщине повезло, что в квартире только стекло посыпалось.
По последним данным, которые озвучил мэр Киева Виталий Кличко, пока что известно о шести погибших в результате атаки врага на столицу. Количество жертв, к сожалению, может возрасти.
Более 50 человек обратились за медицинской помощью. 30 из них медики госпитализировали.
"Развернуты штабы для помощи всем пострадавшим. Также киевлянам, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате вражеской атаки, город выплачивает денежные компенсации. В частности, и на временную аренду жилья", - заявил мэр.
Смотрите видео - Прямое попадание РФ по жилому дому в Киеве:
Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно
Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.
Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО. Подробности читайте в материале: Киев в огне, летят "табуны" Шахедов: жуткие последствия атаки на столицу.
Утром в четверг стало известно, что в одном из районов города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.
По состоянию на 07:42 подтверждены данные о шести погибших. Четверо - в Святошинском районе, двое - в Соломенском. Среди погибших - ребенок, мальчик шесть лет.
Продолжается спасательная операция.
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