Ситуация критическая: в Атеш заявили о серьезных проблемах у врага на Херсонщине

Что сообщили в Атеш:
- У россиян есть острый дефицит боеприпасов
- На передовой некоторые артиллерийские расчеты не могут выполнять огневую работу
- В армии РФ ощутима логистическая нестабильность
В 81-м самоходном артиллерийском полку ВС страны-агрессора России сложилась критическая ситуация с боеприпасами на Херсонском направлении. Об этом сообщил один из агентов Атеш, который является военнослужащим РФ.
По его данным, подразделение приведено в полную боевую готовность и задействовано для выполнения артиллерийских задач в связи с острым дефицитом боеприпасов в 26-м и 28-м мотострелковых полках.
"По словам нашего агента, ситуация с обеспечением на передовой критическая: артиллерийские расчеты 26-го и 28-го МСП не в состоянии продолжать огневую работу", - говорится в сообщении.
Поэтому командование бросает в бой силы 81-го полка, несмотря на то, что они также сталкиваются с аналогичными проблемами поставки артиллерийских боеприпасов.
"Это указывает на логистическую нестабильность и истощение складов РФ на Херсонском направлении", - отметили в Атеш.
Ситуация на Херсонщине - последние новости
Напомним, Главред писал, что на Приднепровском направлении российские оккупанты ведут достаточно активные боевые действия. Противник пытается вытеснить украинские силы из района Антоновских мостов и захватить ключевые острова в дельте Днепра.
Ранее также сообщалось, что на юге Украины российские военные собрали определенное количество сил и средств для летнего наступления, которое будет происходить малыми штурмовыми группами.
Накануне стало известно, что на левобережье Херсонщины у противника есть более 100 тысяч военных, с помощью которых РФ может пытаться создать тактические или даже оперативные плацдармы на правом берегу, чтобы ВСУ пришлось распылить свои силы.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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