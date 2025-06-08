Ситуация критическая: в Атеш заявили о серьезных проблемах у врага на Херсонщине

Несмотря на критическое состояние командование РФ отправляет оккупантов в бой.

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Несмотря на дефицит оккупантов отправляют на передовую / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Что сообщили в Атеш:

У россиян есть острый дефицит боеприпасов

На передовой некоторые артиллерийские расчеты не могут выполнять огневую работу

В армии РФ ощутима логистическая нестабильность

В 81-м самоходном артиллерийском полку ВС страны-агрессора России сложилась критическая ситуация с боеприпасами на Херсонском направлении. Об этом сообщил один из агентов Атеш, который является военнослужащим РФ.

По его данным, подразделение приведено в полную боевую готовность и задействовано для выполнения артиллерийских задач в связи с острым дефицитом боеприпасов в 26-м и 28-м мотострелковых полках.

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"По словам нашего агента, ситуация с обеспечением на передовой критическая: артиллерийские расчеты 26-го и 28-го МСП не в состоянии продолжать огневую работу", - говорится в сообщении.

Поэтому командование бросает в бой силы 81-го полка, несмотря на то, что они также сталкиваются с аналогичными проблемами поставки артиллерийских боеприпасов.

"Это указывает на логистическую нестабильность и истощение складов РФ на Херсонском направлении", - отметили в Атеш.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Приднепровском направлении российские оккупанты ведут достаточно активные боевые действия. Противник пытается вытеснить украинские силы из района Антоновских мостов и захватить ключевые острова в дельте Днепра.

Ранее также сообщалось, что на юге Украины российские военные собрали определенное количество сил и средств для летнего наступления, которое будет происходить малыми штурмовыми группами.

Накануне стало известно, что на левобережье Херсонщины у противника есть более 100 тысяч военных, с помощью которых РФ может пытаться создать тактические или даже оперативные плацдармы на правом берегу, чтобы ВСУ пришлось распылить свои силы.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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