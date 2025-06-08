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Цены стремительно обвалились: в мире неуклонно дешевеет базовый продукт

Мария Николишин
8 июня 2025, 10:29
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Цены снизились на 2,6% от апрельского значения.
Цены стремительно обвалились: в мире неуклонно дешевеет базовый продукт
Цены на сахар / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • Мировые цены на сахар заметно снизились
  • Снижение цен наблюдается уже третий месяц подряд
  • Главной причиной является сокращение спроса

В мае 2025 года мировые цены на сахар заметно снизились. Такая тенденция наблюдается уже третий месяц подряд. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Отмечается, что среднее значение индекса цен на сахар составило 109,4 пункта, что на 2,9 пункта (2,6%) ниже его апрельского значения. Среди причин - сокращение спроса.

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"Падение спроса является результатом неопределенности относительно развития мировой экономики", - пишет ФАО.

Там добавили, что потенциально спрос на сахар может снизиться еще больше - прежде всего, среди предприятий по производству напитков.

"Кроме того, дополнительное понижательное давление на цены оказывали предыдущие прогнозы, которые указывают на восстановление объемов мирового производства сахара в сезоне 2025-2026 годов на фоне раннего начала сезона муссонных дождей. И обусловленного этим улучшения видов на урожай в Индии и Таиланде", - говорится в сообщении.

Цены сахар в Украине

В то же время, по данным Минфина, по состоянию на 7 июня, в украинских супермаркетах килограмм сахара стоил в среднем 34,27 грн. Это на 57 коп. превышает среднюю цену мая.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине растут цены на картофель урожая прошлого года. Причиной подорожания овоща стало общее сокращение предложения этой продукции на украинском рынке.

Также в Украине начала дорожать молочная продукция. В частности, заметно подскочили цены на сливочное масло и сметану.

В то же время, на украинском рынке снова произошло снижение цен на тепличные огурцы. Очередное удешевление в этом сегменте в начале июня является традиционным из-за увеличения на рынке предложения овощей из летних теплиц.

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Что известно о ФАО?

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) - международная организация под патронатом ООН, которая действует как ведущее учреждение, занимающееся проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН. Она направлена на уменьшение остроты проблемы бедности и голода в мире путем содействия развитию сельского хозяйства, улучшения питания и решения проблемы продовольственной безопасности, пишет Википедия.

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