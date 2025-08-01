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"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

Руслан Иваненко
1 августа 2025, 02:17
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Дональд Трамп назвал действия России отвратительными и выразил соболезнования из-за жертв среди украинцев и россиян.
Трамп, Киев
Президент США подчеркнул сомнение относительно эффективности санкций, но подтвердил намерение их применить / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

О главном:

  • Трамп назвал действия РФ "отвратительными" после ночной атаки на Киев 31 июля.
  • Президент анонсировал новые санкции против России.
  • Спецпосланник США посетит Россию после Израиля.

Президент США Дональд Трамп высказался относительно ночной российской атаки на Киев 31 июля, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек. Он охарактеризовал действия России как "отвратительные".

"Россия... Я думаю, то, что они делают, отвратительно. Это война Байдена, а не моя. Думаю, то, что делает Россия, очень печально. Много русских погибает, больше русских погибает. Украинцы гибнут", - заявил Трамп в комментарии журналистам, отрывки которого опубликовало издание Clash Report.

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План введения санкций

Также президент сообщил о намерении ввести новые санкции против России по истечении 10-дневного срока, который Москва получила для выполнения требований.

"Мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли они его (Путина, - ред.). Я знаю больше, чем кто-либо о санкциях, пошлинах и прочем. Я не знаю, будет ли иметь это эффект, но мы это сделаем. Европа очень расстроена, но это война, которой никогда не должно было быть", - добавил Трамп.

Дипломатические шаги США

По словам президента США, спецпосланник Стив Уиткофф планирует осуществить визит в Россию после поездки в Израиль.

Атака РФ по Киеву 31 июля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские войска совершили масштабную атаку на Киев, применив дроны-камикадзе типа "Шахед" и крылатые ракеты. Попадания и обломки были зафиксированы в четырех районах столицы - Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском. Повреждены десятки объектов, есть масштабные разрушения, людей приходится вытаскивать из-под завалов.

В одном из жилых домов из-за прямого попадания полностью обвалился подъезд - под завалами остаются люди. Спасатели продолжают поисковые работы.

Также в ночь на 31 июля во время ракетного удара России по столице Украины погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Она находилась в собственном доме вместе с отцом, когда вражеская ракета попала в многоэтажный дом.

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Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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