"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

Дональд Трамп назвал действия России отвратительными и выразил соболезнования из-за жертв среди украинцев и россиян.

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Президент США подчеркнул сомнение относительно эффективности санкций, но подтвердил намерение их применить / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

О главном:

Трамп назвал действия РФ "отвратительными" после ночной атаки на Киев 31 июля.

Президент анонсировал новые санкции против России.

Спецпосланник США посетит Россию после Израиля.

Президент США Дональд Трамп высказался относительно ночной российской атаки на Киев 31 июля, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек. Он охарактеризовал действия России как "отвратительные".

"Россия... Я думаю, то, что они делают, отвратительно. Это война Байдена, а не моя. Думаю, то, что делает Россия, очень печально. Много русских погибает, больше русских погибает. Украинцы гибнут", - заявил Трамп в комментарии журналистам, отрывки которого опубликовало издание Clash Report. видео дня

План введения санкций

Также президент сообщил о намерении ввести новые санкции против России по истечении 10-дневного срока, который Москва получила для выполнения требований.

"Мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли они его (Путина, - ред.). Я знаю больше, чем кто-либо о санкциях, пошлинах и прочем. Я не знаю, будет ли иметь это эффект, но мы это сделаем. Европа очень расстроена, но это война, которой никогда не должно было быть", - добавил Трамп.

Дипломатические шаги США

По словам президента США, спецпосланник Стив Уиткофф планирует осуществить визит в Россию после поездки в Израиль.

Атака РФ по Киеву 31 июля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские войска совершили масштабную атаку на Киев, применив дроны-камикадзе типа "Шахед" и крылатые ракеты. Попадания и обломки были зафиксированы в четырех районах столицы - Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском. Повреждены десятки объектов, есть масштабные разрушения, людей приходится вытаскивать из-под завалов.

В одном из жилых домов из-за прямого попадания полностью обвалился подъезд - под завалами остаются люди. Спасатели продолжают поисковые работы.

Также в ночь на 31 июля во время ракетного удара России по столице Украины погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Она находилась в собственном доме вместе с отцом, когда вражеская ракета попала в многоэтажный дом.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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