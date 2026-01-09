Укр
Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

Алексей Тесля
9 января 2026, 18:30
17
Результаты исследования демонстрируют поразительное сходство между способными собаками и маленькими детьми.
Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова
Собаки могут запоминать слова / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Собаки способны усваивать названия предметов не только при прямом обучении
  • Ученые нашли поразительное сходство между способными собаками и маленькими детьми

Собаки давно считаются способными понимать человеческую речь благодаря дрессировке, однако новое исследование показало, что отдельные из них обладают куда более высоким уровнем языкового восприятия.

Учёные выяснили: так называемые "одарённые ученики слов" способны усваивать названия предметов не только при прямом обучении, но и просто слушая разговоры своих хозяев, пишет Newsweek.

Результаты демонстрируют поразительное сходство между такими собаками и маленькими детьми. Как и полуторагодовалые малыши, они могут запоминать новые слова, не будучи непосредственными участниками диалога. Ранее считалось, что подобный механизм обучения характерен исключительно для человека.

В эксперименте участвовали десять собак. В одном случае хозяева напрямую показывали питомцам новые игрушки и называли их, а в другом — обсуждали эти предметы между собой, полностью игнорируя животных. После этого собак просили принести игрушки по названиям. Семь из десяти успешно справились с заданием в обоих форматах, причём при "подслушивании" точность оказалась выше, чем при прямом обучении.

Как понять, что собака счастлива
/ Инфографика - Главред

Дополнительное испытание показало, что даже когда названия игрушек произносились вне поля зрения собак, большинство из них всё равно смогли правильно сопоставить слова с предметами. По мнению исследователей, в определённых условиях способности некоторых собак к обучению удивительно близки к раннему детскому развитию у людей.

Невероятная история собаки покорила Сеть

Эрин Рид приютила щенка миниатюрной таксы, которого назвала Пампкин. Поначалу хозяйка заметила лишь одну забавную деталь — одно ухо у щенка постоянно стояло торчком, но это показалось ей не более чем милой особенностью. Со временем поднялось и второе ухо, сделав внешний вид Пампкин ещё более комичным и трогательным. Как рассказала Эрин, у собаки сформировалась редкая для карликовых такс форма так называемых "розовых" ушей, что и придало ей столь необычную внешность.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

собаки домашние животные
