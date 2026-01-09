Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

Результаты исследования демонстрируют поразительное сходство между способными собаками и маленькими детьми.

Собаки могут запоминать слова / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Собаки способны усваивать названия предметов не только при прямом обучении

Ученые нашли поразительное сходство между способными собаками и маленькими детьми

Собаки давно считаются способными понимать человеческую речь благодаря дрессировке, однако новое исследование показало, что отдельные из них обладают куда более высоким уровнем языкового восприятия.

Учёные выяснили: так называемые "одарённые ученики слов" способны усваивать названия предметов не только при прямом обучении, но и просто слушая разговоры своих хозяев, пишет Newsweek.

Результаты демонстрируют поразительное сходство между такими собаками и маленькими детьми. Как и полуторагодовалые малыши, они могут запоминать новые слова, не будучи непосредственными участниками диалога. Ранее считалось, что подобный механизм обучения характерен исключительно для человека.

В эксперименте участвовали десять собак. В одном случае хозяева напрямую показывали питомцам новые игрушки и называли их, а в другом — обсуждали эти предметы между собой, полностью игнорируя животных. После этого собак просили принести игрушки по названиям. Семь из десяти успешно справились с заданием в обоих форматах, причём при "подслушивании" точность оказалась выше, чем при прямом обучении.

Дополнительное испытание показало, что даже когда названия игрушек произносились вне поля зрения собак, большинство из них всё равно смогли правильно сопоставить слова с предметами. По мнению исследователей, в определённых условиях способности некоторых собак к обучению удивительно близки к раннему детскому развитию у людей.

Эрин Рид приютила щенка миниатюрной таксы, которого назвала Пампкин. Поначалу хозяйка заметила лишь одну забавную деталь — одно ухо у щенка постоянно стояло торчком, но это показалось ей не более чем милой особенностью. Со временем поднялось и второе ухо, сделав внешний вид Пампкин ещё более комичным и трогательным. Как рассказала Эрин, у собаки сформировалась редкая для карликовых такс форма так называемых "розовых" ушей, что и придало ей столь необычную внешность.

