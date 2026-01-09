Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

Вы узнаете:
- Собаки способны усваивать названия предметов не только при прямом обучении
- Ученые нашли поразительное сходство между способными собаками и маленькими детьми
Собаки давно считаются способными понимать человеческую речь благодаря дрессировке, однако новое исследование показало, что отдельные из них обладают куда более высоким уровнем языкового восприятия.
Учёные выяснили: так называемые "одарённые ученики слов" способны усваивать названия предметов не только при прямом обучении, но и просто слушая разговоры своих хозяев, пишет Newsweek.
Результаты демонстрируют поразительное сходство между такими собаками и маленькими детьми. Как и полуторагодовалые малыши, они могут запоминать новые слова, не будучи непосредственными участниками диалога. Ранее считалось, что подобный механизм обучения характерен исключительно для человека.
В эксперименте участвовали десять собак. В одном случае хозяева напрямую показывали питомцам новые игрушки и называли их, а в другом — обсуждали эти предметы между собой, полностью игнорируя животных. После этого собак просили принести игрушки по названиям. Семь из десяти успешно справились с заданием в обоих форматах, причём при "подслушивании" точность оказалась выше, чем при прямом обучении.
Дополнительное испытание показало, что даже когда названия игрушек произносились вне поля зрения собак, большинство из них всё равно смогли правильно сопоставить слова с предметами. По мнению исследователей, в определённых условиях способности некоторых собак к обучению удивительно близки к раннему детскому развитию у людей.
Невероятная история собаки покорила Сеть
Эрин Рид приютила щенка миниатюрной таксы, которого назвала Пампкин. Поначалу хозяйка заметила лишь одну забавную деталь — одно ухо у щенка постоянно стояло торчком, но это показалось ей не более чем милой особенностью. Со временем поднялось и второе ухо, сделав внешний вид Пампкин ещё более комичным и трогательным. Как рассказала Эрин, у собаки сформировалась редкая для карликовых такс форма так называемых "розовых" ушей, что и придало ей столь необычную внешность.
Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.
Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.
Вас также может заинтересовать:
- Владельцев собак призвали не будить своих любимцев: какая причина
- Сколько часов должна спать собака: ветеринар дал неожиданный ответ
- 10 вещей, которые должен знать каждый перед тем, как заводить кошек или собак
Об источнике: Newsweek
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред