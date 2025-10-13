Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

Вы узнаете:
Собаки, которые очень любят еду, готовы пойти на всё, чтобы стащить лакомство у своего хозяина.
Пользователь с ником u/bugraccoon рассказал в комментарии историю о собаке своей сестры, пишет Newsweek.
После её отъезда в колледж он присматривал за питомцем, но собака решила воспользоваться ситуацией.
Он ел сэндвич с курицей, когда собака попросилась выйти на улицу. Он сразу же вышел с ней на двор, чтобы она могла сделать свои дела. Однако вместо этого она тихо пробралась обратно в дом и направилась прямо к его сэндвичу, оставленному на столе.
Не испытывая ни капли стеснения, собака схватила сэндвич и ушла с добычей.
Даже когда её поймали, она смотрела на хозяина с видом полной гордости, пока он делал снимок.
Кстати, исследование 2017 года, опубликованное в журнале Animal Cognition, подтвердило, что собаки иногда сознательно обманывают людей, чтобы добиться желаемого — особенно если это касается еды. Они умеют применять маленькие хитрости, чтобы манипулировать хозяевами.
История милой таксы умилила Сеть
В августе 21-летняя Эрин Рид приютила щенка миниатюрной таксы по кличке Пампкин. Сперва она заметила, что одно ухо у питомца встало торчком, но не придала этому значения. Однако спустя некоторое время поднялось и второе, что сделало Пампкин ещё более забавной и очаровательной. Эрин отмечает, что у её собаки сформировались так называемые "розовидные" уши — редкая особенность у такс, особенно миниатюрных.
