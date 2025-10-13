Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

После отъезда сестры в колледж, мужчина присматривал за ее питомцем, но собака решила воспользоваться ситуацией.

Собака выкинула хитрый фокус / коллаж: Главред, фото: unsplash

Собаки готовы пойти на всё, чтобы стащить лакомство

Обманув мужчину, собака схватила сэндвич и ушла с добычей

Собаки, которые очень любят еду, готовы пойти на всё, чтобы стащить лакомство у своего хозяина.

Пользователь с ником u/bugraccoon рассказал в комментарии историю о собаке своей сестры, пишет Newsweek.

После её отъезда в колледж он присматривал за питомцем, но собака решила воспользоваться ситуацией.

Он ел сэндвич с курицей, когда собака попросилась выйти на улицу. Он сразу же вышел с ней на двор, чтобы она могла сделать свои дела. Однако вместо этого она тихо пробралась обратно в дом и направилась прямо к его сэндвичу, оставленному на столе.

Не испытывая ни капли стеснения, собака схватила сэндвич и ушла с добычей.

Даже когда её поймали, она смотрела на хозяина с видом полной гордости, пока он делал снимок.

Кстати, исследование 2017 года, опубликованное в журнале Animal Cognition, подтвердило, что собаки иногда сознательно обманывают людей, чтобы добиться желаемого — особенно если это касается еды. Они умеют применять маленькие хитрости, чтобы манипулировать хозяевами.

История милой таксы умилила Сеть

В августе 21-летняя Эрин Рид приютила щенка миниатюрной таксы по кличке Пампкин. Сперва она заметила, что одно ухо у питомца встало торчком, но не придала этому значения. Однако спустя некоторое время поднялось и второе, что сделало Пампкин ещё более забавной и очаровательной. Эрин отмечает, что у её собаки сформировались так называемые "розовидные" уши — редкая особенность у такс, особенно миниатюрных.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

