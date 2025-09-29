Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные изменения

Несмотря на необычные уши, Пампкин — типичный щенок таксы: игривый и энергичный.

21-летняя Эрин Рид в августе взяла домой щенка таксы по имени Пампкин и с тех пор ведёт для неё отдельный аккаунт в TikTok.

Девушка с удовольствием делится забавными видео и фото питомца, а пользователи соцсетей влюбились в щенка с первого взгляда — всё благодаря её необычно большим ушам, пишет Newsweek.

Сначала одно ушко начало стоять торчком, но Эрин не придала этому значения. Однако вскоре и второе ухо поднялось, придав Пампкин ещё более забавный и милый вид.

"Сначала только одно ухо стояло, а потом я заметила, что оба подняты постоянно", — рассказала Эрин.

По её словам, поскольку Пампкин — миниатюрная такса, её ушки стали торчать, что называется "розовидной" формой ушей. Такая форма чаще всего встречается у уиппетов и бульдогов, когда ушная раковина отгибается назад, а не вперёд.

Несмотря на необычные уши, Пампкин — типичный щенок таксы: игривая, энергичная и обожающая обниматься с хозяйкой.

"Я просто тащусь от собак с огромными ушами! Все, кто видит Пампкин, в полном восторге — её ушки вызывают восхищение, и я с этим полностью согласна", — добавила Рид.

Один из пользователей TikTok даже сравнил её с известным персонажем: "Эти ушки — как у Йоды!".

Такс часто в шутку называют "сосисками", но при них лучше воздержаться от таких прозвищ — эти собаки заслуживают уважения! Рассказываем всё, что стоит знать о таксах: от особенностей характера и здоровья до рациона, происхождения и интересных фактов.

Эта порода относится к охотничьим и имеет древние немецкие корни — упоминания о таксах встречаются ещё в Средневековье. Во времена Первой мировой войны даже менялось их название. Внешне таксы легко узнаваемы: вытянутое тело, висячие уши и длинный хвост делают их абсолютно уникальными.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

