Астрономы обнаружили астероид рекордных размеров: есть ли опасность для Земли

Алексей Тесля
10 января 2026, 03:30
Речь идёт об астероиде 2025 MN45 — его размеры сопоставимы с несколькими футбольными полями.
Ученые обнаружили новый астероид

  • Размеры астероида 2025 MN45 сопоставимы с несколькими футбольными полями
  • Вероятность столкновения с крупным астероидом в ближайшие столетия остаётся крайне низкой

В космосе, в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, астрономы зафиксировали необычный объект, который установил новый рекорд скорости вращения.

Речь идёт об астероиде 2025 MN45 — его размеры сопоставимы с несколькими футбольными полями, а полный оборот вокруг своей оси он совершает менее чем за две минуты, пишет Daily Mail.

По оценкам учёных, диаметр этого тела достигает примерно 710 метров, и столь экстремальное вращение ставит перед исследователями важный вопрос о его внутреннем строении.

Специалисты считают, что астероид не может быть рыхлым скоплением обломков: чтобы не развалиться при такой нагрузке, он должен обладать прочностью, близкой к монолитной каменной породе.

Эксперты подчёркивают, что чем крупнее астероид и чем быстрее он вращается, тем более крепким должен быть материал, из которого он состоит. Именно поэтому 2025 MN45 представляет особый научный интерес.

Наблюдения за этим объектом стали частью более масштабной программы, в рамках которой астрономы недавно выявили около 1900 ранее неизвестных астероидов в Солнечной системе.

Хотя гравитационное влияние планет иногда способно менять орбиты таких тел и приближать их к Земле, в NASA отмечают: вероятность столкновения с крупным астероидом в ближайшие столетия остаётся крайне низкой.

Новый объект в космосе: что говорят ученые

Недавние наблюдения за пришельцем из межзвёздной среды поставили астрономов в тупик. Комета 3I/ATLAS — лишь второй зафиксированный объект, прилетевший к нам из-за пределов Солнечной системы, — оказалась куда более миниатюрной, чем предполагали первоначальные расчёты. Однако скромные размеры не мешают ей демонстрировать поразительную активность: каждую секунду она выбрасывает в космос около 940 триллионов молекул углекислого газа, устанавливая рекорд для объектов такого масштаба.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

