Дневник как повод для конфликта: обязательно ли его вести

Электронные журналы, записи о поведении и выгон из уроков — что из этого законно? Почему дневник не может быть инструментом наказания.

Обязательно ли вести дневник

Могут ли выгнать с урока за отсутствие дневника

Споры вокруг школьного дневника каждую осень становятся темой №1 в родительских чатах. Пока одни педагоги считают его "основным документом ученика", юристы и прогрессивные образовательные эксперты подчеркивают: ведение дневника — дело добровольное.

Главред объясняет, где заканчиваются полномочия школы и начинаются права ребенка в вопросе ведения записей.

Конфликт из-за "забытого дневника": что говорит закон

Ситуации, когда ребенка ругают или наказывают за отсутствие дневника, — классика украинской школы. Однако, по словам юриста " rel="nofollow" target="_blank">Лилии Орел, большинство требований педагогов относительно дневников не имеют никаких законных оснований.

В современном образовательном пространстве бумажный дневник все чаще используется как инструмент давления или манипуляции. В то же время нормативные акты рисуют совсем другую картину, чем та, к которой привыкли на родительских собраниях.

Является ли дневник обязательным документом

Ключевой тезис Лилии Орел прост: школьный дневник не входит в перечень обязательной школьной документации.

Официальными документами являются классные журналы (бумажные или электронные) и личные дела учеников.

Дневник — это инструмент самоорганизации, а не форма отчетности перед школой.

Поскольку дневник покупается за средства родителей, он является частной собственностью ученика. Учитель не имеет права:

выхватывать его из рук;

забирать "на проверку" без согласия ребенка;

делать унизительные или оскорбительные записи.

Такие действия нарушают право ребенка на уважение к его собственности.

Электронные журналы vs бумажные дневники

Согласно приказам МОН, школы постепенно переходят на электронный документооборот. Если в учреждении уже внедрен электронный журнал или электронный дневник, требование вести бумажный вариант является неправомерным дублированием.

Юрист подчеркивает: учитель обязан выставлять оценки в электронную систему или предоставлять родителям официальную выписку. В то же время он не имеет права заставлять ученика переписывать расписание и домашние задания, чтобы просто было где поставить подпись.

Записи о поведении: почему они незаконны

В дневниках до сих пор можно увидеть записи типа "Пришел без формы" или "Разговаривал на уроке". Однако такие замечания не имеют никакой юридической силы.

Оценки за поведение отменены. Они не могут влиять на успеваемость ученика.

Дневник — не средство наказания. Если есть проблема, учитель имеет право связаться с родителями по телефону или через мессенджер, но не использовать дневник как "доску позора".

Могут ли выгнать с урока из-за отсутствия дневника

Это одно из самых серьезных нарушений прав ребенка. Лилия Орел объясняет однозначно: недопуск к уроку или выгнание из класса из-за отсутствия дневника является незаконным.

Учитель, который выгоняет ученика за порог, автоматически несет ответственность за его безопасность и жизнь во время урока. Никакой внутренний устав школы не может стоять выше Конституции Украины и Закона "Об образовании".

Вести или не вести дневник — кто решает

Ведение дневника — это выбор ребенка и его родителей. Он может быть полезен для планирования и самоорганизации, но его отсутствие не является нарушением правил и не может быть основанием для наказания.

О персоне: Лилия Орел Лилия Орел — украинский правовед, доктор юридических наук, профессор и заведующая кафедрой частного права в Университете Гринченко. Она является дипломированным юристом и практикующим психологом, что позволяет ей профессионально разбираться в конфликтах в сфере образования. Лилия приобрела широкую популярность как блогер-просветитель, которая простым языком объясняет права учеников, родителей и учителей. В своих видео она развенчивает советские школьные мифы, в частности об обязательности дневников, формы или принудительного дежурства. Ее разъяснения строго основаны на действующем законодательстве Украины и приказах МОН. Сегодня она является одним из самых влиятельных голосов в борьбе за соблюдение законности и достоинства в украинских школах.

