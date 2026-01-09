Укр
Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

Инна Ковенько
9 января 2026, 12:59
Из-за значительного ухудшения погодных условий Кабмин разрешил перевести учебные заведения на дистанционное обучение или каникулы.
Что известно:

  • Из-за похолодания учебные заведения меняют формат работы
  • В ряде областей школьников перевели на дистанционное обучение
  • Также в отдельных регионах приняли решение продлить зимние каникулы

Кабинет Министров принял решение перевести учебные заведения на дистанционный формат или каникулы. Причиной таких мер является резкое похолодание.

Соответствующий формат обучения продлится как минимум до 19 января. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Премьер отметила, что согласно решению Кабмина, Минобразования вместе с другими органами исполнительной власти, областными и Киевской ОГА должны безотлагательно проработать вопрос о:

  • временное прекращение образовательного процесса в очном формате;
  • переходе на дистанционное обучение или продлении зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.

Временное прекращение очного обучения касается учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального, предвысшего и высшего образования.

Глава Кабмина подчеркнула, что решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и реальной ситуации в регионах.

"Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий. Наш приоритет - безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критических систем", - резюмировала Свириденко.

Формат обучения в Киеве

В КГГА сообщили, что ученики киевских школ временно будут учиться дистанционно.

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение перевести школьников на более гибкий формат обучения из-за сложных погодных условий, а также сложной энергетической ситуации в столице, вызванной очередной массированной атакой России 9 января.

Формат обучения во Львове

Во Львове решили продлить зимние каникулы для школьников еще на три дня - с 12 по 14 января включительно, сообщил мэр Андрей Садовый.

Решение объясняют сложными погодными условиями и необходимостью обеспечить безопасность детей.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп, внешкольное и художественное образование остаются без изменений, дистанционное обучение вводить не будут

"Учебный материал школы будут наверстывать после окончания каникул - в удобном формате", - подчеркнул Садовый.

Формат обучения в Ровно и области

В школах Ровенской области 9 января ученики будут учиться дистанционно. Такое решение приняли из-за сильных снегопадов, которые, по прогнозам, только усилятся. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Александр Коваль.

В Ровно также рекомендовали организовать дистанционное обучение на этот день. По словам заместителя начальника областного управления образования Марины Пашковской, сейчас большинство школ области находятся на каникулах - это около 78%. Еще 3% заведений работают дистанционно, как и раньше, а примерно 20% - очно или в смешанном формате.

Чиновница подчеркнула, что школы остаются автономными в принятии решений: педагогические советы имеют право самостоятельно определять, в каком формате будут учиться ученики, учитывая реальные условия и возможности.

Формат обучения в Винницкой области

В Винницкой области из-за ухудшения погодных условий временно приостанавливают обучение в очном формате. Учреждениям дошкольного, общего среднего, профессионального, предвысшего и высшего образования рекомендовали перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы как минимум до 19 января.

Формат работы будет определяться руководством общин совместно с администрациями учебных заведений, сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Формат обучения в Черкассах

В Черкассах школы и детские сады продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия.

Мэр города Анатолий Бондаренко отметил, что решение о формате обучения может быть пересмотрено впоследствии, в зависимости от ситуации. Пока каникулы для школьников продлевать не планируют, однако возможность изменений рассмотрят перед началом новой рабочей недели.

Формат обучения в Одесской области

В Одесской области 9 января из-за понижения температуры, мокрого снега, сильного ветра и гололеда объявлен желтый уровень опасности.

С целью сохранения безопасности учеников и надлежащей организации образовательного процесса Одесская ОГА приняла решение провести обучение в этот день в формате дистанционного.

Отмечается, что о режиме работы школ в последующие дни будет сообщено дополнительно, в зависимости от погодных условий.

Формат обучения в Черновицкой области

В Черновицком городском совете заявили, что учебные заведения в Черновцах самостоятельно принимают решение педагогических советов, учитывая температурный режим, посещаемость, уровень заболеваемости в каждом отдельном заведении, о формате обучения.

Отмечается, что если будет принято другое решение, то об этом сразу сообщат.

Опасная непогода в Украине - что известно

В пятницу, 9 января, на дорогах большинства областей Украины будет очень скользко. Из-за этого объявлен I уровень опасности. Об этом сообщили в ГСЧС.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сложных погодных условиях в пятницу. В частности, значительный снег и метели ожидаются ночью и утром в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.

Также в ГСЧС добавили, что штормовой ветер (15-20 м/с) и метели накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее в Укргидрометцентре объявляли штормовое предупреждение в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черниговской, Киевской, Черкасской областях - I уровень опасности. Там ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. Также ожидается гололед и обледенение.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что после 9 января в Украине ожидается похолодание. По ее словам, бурные атмосферные процессы могут влиять на самочувствие, затруднять работу коммунальных служб и ситуацию на дорогах.

Кроме того, метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине с 5 по 11 января будет отличаться температурными контрастами, обильными осадками в виде дождя и снега и порывистым ветром.

Кабинет Министров Украины

Кабинет Министров Украины — Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственен перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтролен и подотчетен Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.



