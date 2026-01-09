Укр
Легендарная Атлантида была в Украине – ученые нашли уникальное сокровище в Черном море

Юрий Берендий
9 января 2026, 18:34
Находка со дна Черного моря заставила ученых по-новому взглянуть на легенду об Атлантиде и возможную связь Украины с одной из загадок человечества.
Легендарная Атлантида была в Украине – ученые нашли уникальное сокровище в Черном море
Где находилась Атлантида - ученые нашли доказательства существования Атлантиды в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Где была Атлантида
  • Кто придумал Атлантиду
  • Кто жил в Атлантиде

В Черном море обнаружили уникальный артефакт, который может изменить представление о древней истории человечества. Исследователи не исключают, что найденные подводные сооружения связаны с легендарной Атлантидой и событиями, которые легли в основу библейского потопа. Об этом говорится в сюжете программы "Загубленный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил , где могла находиться Атлантида.

Какие есть доказательства существования Атлантиды

Украинские исследователи впервые в мире показали экспонат, аналогов которому не существует.

"Впервые я показываю этот экспонат. Единственный в своем роде. Это камень со дна Черного моря, который входил в комплекс обнаруженных древних сооружений. Некоторые наши специалисты считают, что это, возможно, и есть та самая легендарная часть Атлантиды, которая, возможно, имела право находиться и в Черном море", – сказал заведующий Центральным военно-морским музеем Украины Сергей Воронов.

Смотрите видео о деталях экспедиции:

После детального исследования камня ученые пришли к выводу, что он не имеет природного происхождения и мог быть частью масштабного сооружения.

Сооружение, построенное еще до Черноморского потопа

По словам специалистов, материалы, из которых сложена подводная конструкция, происходят из отдаленных районов.

"Ближайший источник этих материалов, из которых построена стена, расположен в 200 км к северу от этого сооружения. Национальная академия наук, главный морской геолог, академик Шнюков, сделал вывод, что это сооружение могло быть построено только тогда, когда эта часть шельфа не была под водой", – сказал Сергей Воронов.

Это означает, что сооружение могло существовать еще до катастрофического затопления Черноморского региона.

Что известно о всемирном потопе – могли ли библейские события происходить в Украине

В видео отмечается, что геологи Колумбийского университета Уолтер Питман и Уильям Райан обосновали сенсационную гипотезу, согласно которой Черное море появилось в результате масштабного потопа.

"Черное море изначально было пресным, то есть мы можем говорить, что оно было озером. А потом, из-за потопа, как будто оно заполнилось соленой водой", - сказала заведующая отделом археологии Днепропетровского национального исторического музея Оксана Рутковская.

Согласно этой теории, таяние ледников подняло уровень Мирового океана, а Средиземное море прорвало естественную плотину в районе Босфора, образовав гигантский водопад.

Как образовались Черное и Азовское моря

Специалисты отмечают, что поток воды был в сотни раз мощнее Ниагарского водопада и затопил огромные территории. Вода накрыла более 150 тысяч квадратных километров суши – именно так образовались Черное и Азовское моря.

"По мнению американских геологов Питмана Райана, именно история этой трагедии попала в Библию и затем уже дошла до нас", – сказал Сергей Воронов.

При этом геологи считают, что затопление длилось около года, и жители прибрежных поселений могли успеть спастись.

Кем были предки украинцев – какие культуры жили в Черноморском регионе

Сразу после Черноморского потопа на Балканах появляются уникальные цивилизации. Суперкультура Бинча обладала развитыми технологиями, знала металлургию и имела письменность, которую до сих пор не расшифровали.

Отмечается, что в этот же период возникла и Варненская культура.

"Ее некрополь был найден на Черноморском побережье Болгарии. В захоронениях было около трех тысяч золотых украшений общим весом более шести килограммов. Это самые древние изделия из золота в мире", - говорится в видео.

Следы древних культур в Украине

Поселения этой культуры существовали и на территории современной Украины.

"Это доказательство того, что на побережье Черного моря была культура, которая могла изготавливать такие украшения. Такая тонкая ювелирная работа. Это означает только одно, что в наших водах могут быть и такие же интересные вещи, или даже еще более интересные", - сказал Сергей Воронов.

Ученые выяснили, что до потопа люди активно заселяли территории вдоль правого берега Днепра. Это позволило определить приблизительные координаты поселений, которые могли оказаться на дне Черного моря.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

История Украины
