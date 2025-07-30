Россияне стягивают элитные войска на Тендровскую косу: в ВСУ разгадали замысел врага

Россия перебрасывает десантников и усиливает оборону на Тендровской и Кинбурнской косах.

https://glavred.info/front/rossiyane-styagivayut-elitnye-voyska-na-tendrovskuyu-kosu-v-vsu-razgadali-zamysel-vraga-10685873.html Ссылка скопирована

ВСУ держат под огневым контролем логистику врага на южном направлении / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

Россия укрепляет позиции на Тендровской и Кинбурнской косах, перебросив десантные войска

Оккупанты усиливают артиллерию и противотанковые средства, опасаясь высадок ВСУ

ВСУ контролируют логистические пути врага, уничтожая технику и вооружение

Российские войска продолжают укреплять свои позиции на Тендровской и Кинбурнской косах, которые остаются стратегически важными, но пока временно оккупированными. Об этом в эфире телеканала LIVE рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

видео дня

Значительная группировка и ротации на косах

По словам Волошина, на обоих участках сосредоточены значительные силы противника, в частности представители 14-го армейского корпуса Северного флота РФ. На Тендровской косе недавно состоялась ротация подразделений.

"На Тендровской косе и Кинбурнской косе противник держит довольно значительную группировку сил и средств - это представители 14 армейского корпуса Северного флота России. На Тендровской косе, в частности, несколько недель назад состоялась ротация. Там стояла российская разведывательно-штурмовая бригада 'Дон', это были казачки, казачья бригада. Сейчас ее поменяли. Состоялась ротация, там стоят представители десантных войск", - рассказал спикер.

Усиление обороны и противодействие высадкам

Оккупанты укрепляют артиллерийские позиции и устанавливают противотанковые средства для противодействия возможным высадкам украинских подразделений.

"Россия усилила артиллерийские позиции, там установлены противотанковые средства для того, чтобы противодействовать потенциальным высадкам Сил обороны. В частности, чтобы поражать наши лодки, средства, которые подходят в рамках определенных операций украинских спецслужб", - отметил Волошин.

Угроза потери плацдармов и наращивания сил на левом берегу

Российская сторона опасается потери стратегических плацдармов, поэтому усиливает присутствие на всем левобережье, в частности в районе Олешек и Голопристанщины.

"Россия вообще усиливает на всем левом берегу... Например, даже там, где Олешки расположены напротив, через Днепр, напротив Херсона. И несколько ниже по Днепру, Голая Пристань... Там усиливают (оккупанты - УНИАН) свои оборонительные сооружения потому, что очень боятся, что Силы обороны Украины будут осуществлять операции по высадке на левый берег и по захвату определенных плацдармов", - добавил спикер.

Контроль логистики и огневое поражение врага

Логистические маршруты, по которым Россия перебрасывает силы и технику, находятся под огневым контролем ВСУ. Украинские военные отслеживают перемещение российских грузов и пытаются уничтожать вражеское вооружение.

"Большинство этих путей - железная дорога и автомобильные дороги - под огневым контролем Сил обороны Украины. ВСУ отслеживают, какими путями передвигаются соответствующие российские грузы и пытаются уничтожать вражеское вооружение во время продвижения по логистическим путям. Это довольно эффективный способ, эффективная тактика, чтобы уменьшить напряжение на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Волошин.

Успешная операция украинской разведки на Тендровской косе

В ночь на 28 июля спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную операцию, уничтожив позицию врага, комплекс РЭБ и радиолокационную станцию.

"В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ 'зонт' и радиолокационной станцией 'роса'", - сообщили в ГУР МО Украины.

После зачистки украинские военные подняли над островом государственный флаг. Операция прошла без потерь среди наших защитников.

Ситуация на фронте - последние новости

Накануне Главред писал, что ситуация возле Покровска тяжелая уже не первый год. Говорить о том, что страна-агрессор Россия может захватить город в ближайшее время или до конца осени - не стоит.

Также ранее сообщалось, что Украине передадут новое высокоточное оружие - как это повлияет на ситуацию на фронте. Украинские военные получат 33 тыс. комплектов наведения с искусственным интеллектом. Такое оружие передадут в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 млн долл.

Кроме того, на Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского.

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред