Останется ли скандальный легионер Динамо: в Румынии сделали неожиданное заявление

Руслан Иваненко
9 января 2026, 16:31
Спортсмен дал комментарии относительно своего пребывания в команде и возможных изменений.
Динамо, Бленуце
Президент Крайовы раскрыл, сколько минут провел Бленуце на поле за Динамо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vlad.blanuta, fcdynamo

Кратко:

  • Бленуце играет за Динамо Киев, бывший клуб — Университета Крайова
  • Нападающий почти не получает игровой практики, только несколько минут в матчах
  • Зимой перейти в другой клуб он не сможет из-за правил ФИФА

Президент румынского клуба Университета Крайова 1948 Адриан Митителу прокомментировал ситуацию с бывшим игроком своего клуба Владиславом Бленуце, который сейчас выступает за Динамо Киев.

По словам Митителу, Бленуце удивлен малым количеством игровой практики в украинском клубе.

"Вы видели, сколько минут он сыграл? Кроме двух матчей в стартовом составе, нападающий выходил на поле всего на пять-шесть минут", — отметил президент румынского клуба в комментарии Gsp.ro.

При этом Митителу подчеркнул, что зимой Бленуце останется в Киеве и не планирует возвращаться в Румынию из-за правил ФИФА.

"Он четко сказал, что никуда не уходит, не будет обращаться в ФИФА и останется в Динамо до лета. Никакого возвращения в Румынию не будет", — добавил Митителу.

"Динамо" Киев
Динамо Киев/ Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТА" 28-летний Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года FutsalPlanet.

Кроме того, футболисты киевского "Динамо" 12 января соберутся в столице Украины для прохождения планового медицинского осмотра. После этого команда еще в течение двух дней будет работать в Киеве, а уже 15 января отправится на тренировочные сборы в Турцию.

Напомним, что главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

