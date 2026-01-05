Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

Клуб поддерживает ставку на перспективных футболистов и планирует интегрировать их в первую команду уже в текущем сезоне.

https://glavred.info/sport/revolyuciya-v-dinamo-kostyuk-nazval-igrokov-kotorye-zamenyat-veteranov-v-osnove-10729676.html Ссылка скопирована

Игорь Костюк строит команду "Динамо" на молодых игроках / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiuk.ihor, fcdynamo.com

Кратко:

Игорь Костюк стал главным тренером "Динамо" и делает ставку на молодежь

Молодые футболисты 18-24 лет имеют опыт в Премьер-лиге и еврокубках

После ухода Шовковского состав команды открыт для перспективных игроков

Новый главный тренер чемпиона Украины Игорь Костюк делает ставку на молодых игроков, что может существенно изменить лицо киевского "Динамо" уже в весенней части УПЛ. Специалист, который сделал себе имя благодаря работе с воспитанниками клубной академии, открыто заявляет о готовности доверять молодежи, пишет 24 Канал.

Политика молодежи в команде

После полноценного назначения Костюка вопрос привлечения юных и молодежных футболистов стал одним из ключевых. Позиция наставника не вызвала удивления.

видео дня

"Молодежь подключается, и каждый из них - это потенциальный игрок, который в будущем должен стать полноценным футболистом основного состава. Мы на них рассчитываем. Я буду делать ставку на игроков, которые готовы побеждать несмотря на возраст",- сказал Костюк.

Поддержка президента клуба Игоря Суркиса

Аналогичные месседжи прозвучали и в официальном заявлении президента клуба Игоря Суркиса, обнародованном на сайте "Динамо".

"Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах. Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды", - отметил владелец клуба.

Молодые футболисты, которые уже проявили себя

В составе, который Костюк получил после ухода Александра Шовковского, есть ряд молодых футболистов, которые уже имеют опыт выступлений на взрослом уровне и претендуют на стабильное место в стартовом составе.

24-летний Николай Михайленко привлек внимание болельщиков эффектным голом в ворота "Фиорентины" в Лиге конференций. В текущем сезоне полузащитник регулярно получал игровую практику и летом дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче с Новой Зеландией.

23-летний Александр Яцык проводит свой очередной сезон в системе "Динамо" после аренды в луганскую "Зарю". По данным Transfermarkt, в нынешнем розыгрыше УПЛ он провел более 500 минут и отметился двумя забитыми мячами.

Еще один 23-летний футболист - Валентин Рубчинский - пока получает меньше игрового времени, однако имеет значительный опыт: всего 79 матчей в УПЛ, в том числе и в составе "Днепра-1", откуда "Динамо" выкупило его контракт за 1 миллион евро.

Ярко проявил себя и 19-летний защитник Владислав Захарченко, который стал лучшим игроком заключительного матча года в Лиге конференций против "Ноа" по версии Flashscore. Учитывая умение Костюка работать с молодыми защитниками, ожидания от Захарченко остаются высокими.

18-летний Богдан Редушко только начинает получать шансы в первой команде. В матче с "Полтавой" полузащитник отметился ассистом, что может ускорить его прогресс.

Отдельное внимание привлекает Матвей Пономаренко. Нападающему еще нет 20 лет, но он уже стал лучшим бомбардиром на уровне U-19, забив 22 мяча в 29 матчах. На взрослом уровне статистика скромнее, однако 5 голов в УПЛ и Лиге конференций стали многообещающим стартом.

"Надеюсь, надолго в Динамо он не задержится и его купит какой-то солидный европейский клуб. Может, даже и Реал. Чего ему и желаю. Все у Матвея есть для того, чтобы вырасти в очень классного нападающего",- признал бывший тренер киевлян Йожеф Сабо.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, вратарь сборной Украины по футзалу и киевского "ХИТа" 28-летний Александр Сухов оказался среди претендентов на престижную индивидуальную награду по итогам 2025 года FutsalPlanet.

Напомним, что Киевское "Динамо" может потерять одного из своих ключевых полузащитников. Николай Шапаренко стоит перед важным выбором в карьере, ведь уже в ближайшие дни начнется зимнее трансферное окно.

Кроме того, румынский клуб "Динамо" Бухарест начал прямые переговоры с главой киевского "Динамо" Игорем Суркисом по возвращению нападающего Владислава Бленкуце.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред